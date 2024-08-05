Emina Jahovic sessizliğini bozdu: Oğlu Yaman Pınar Altuğ'un kızı Su ile görüntülenmişti!

Pınar Altuğ meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti. Oyuncu çift, 2009'da Su adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Mustafa Sandal ve Emina Jahovic ikilisi de 2008'de dünyaevine girmişti. Yaman ve Yavuz isimlerini verdikleri iki oğulları olan çift, 2018'de yollarını ayırmıştı. Altuğ'un 15 yaşındaki kızı su ile aynı yaştaki Sandal'ın oğlu Yaman, Temmuz ayında Göcek'te görüntülenmişti.

İLK YORUM ANNEDEN!

Panikleyen ikili ile ilgili ilk yorum Sandal'ın eski eşi Jahovic'ten geldi. Oğlunun Su Atacan ile görüntülenmesiyle ilgili Jahovic, "Onlar küçük çocuk. Daha ne ilişkisi 15 yaşındalar. Neyi konuşuyoruz? Onlarınki arkadaşlık zaten bir şey yok ki" dedi. Çok iyi olduğunu ve çok güzel projelerinin olduğunu söyleyen Emina Jahovic, "Yeni albüm hazırlıyoruz. Ekim sonunda çıkacak" ifadelerini kullandı.