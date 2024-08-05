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Emekliye vergi iadesi

Eksik primlerini tamamlamak için borçlanma yapanlar, verdikleri paranın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alabiliyor. Emekli olmadan önce de, aylık bağlandıktan sonra da bu imkandan yararlanılıyor. Ancak bazı şartları var...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024
Emekliye vergi iadesi

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Hem kadınlar hem erkekler için en kolay erken emeklilik yolu borçlanma ile açılıyor. Emeklilik için eksik primi bulunanlar eğer şartları sağlıyorsa hizmet borçlanması yapabiliyor. Borçlanma çalışma hayatı süresince istenildiği zaman gerçekleştirilebiliyor. Ancak genellikle emeklilik tarihine yakın bir dönemde başvurulup ödeniyor. Borçlanma emeklilik için önemli bir kolaylık sağlarken, bunun için ödenen paranın bir kısmı vergi indirimi yoluyla geri alınabiliyor.

İŞTE İADE TUTARI
Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen borçlanma tutarları vergi matrahından indirilebiliyor. Belgenin işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından düşülüyor. Böylece borçlanma yapanların net maaşları ödenecek vergi kadar artıyor. Örneğin, bu yıl 18 ay askerlik borçlanması yapan bir çalışan, yüzde 27 vergi diliminde yer alıyorsa, ödemiş olduğu 114 bin 214 lira 40 kuruşun 38 bin 838 lirasını vergi iadesi yoluyla geri alabiliyor. Yine bu yıl 2 yıllık doğum borçlanması yapana, ödediği 153 bin 619 lira 20 kuruşun 41 bin 478 lirası vergi indirimi yoluyla iade edilebiliyor.

5 YILLIK SÜRE VAR
Bu haktan yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de vergi iadesi başvurusu yapılan tarihte çalışıyor olmak gerekiyor. Emekli olduktan sonra da eğer çalışmaya devam ediliyorsa bu imkan kullanılabiliyor. Vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmek ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin işyerine verilmesi gerekiyor.

Vergi iadesi imkanından yararlanmak için borçlanmayı yapar yapmaz başvurmak da şart değil. Askerlik ve doğum borçlanması yapanlar daha önce vergi indirimi hakkından yararlanmamış ise 5 yıllık zaman aşımı süresince vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından yararlanabiliyor. 5 yıllık sürenin hesabı, ödemenin yapıldığı tarihi izleyen takvim yılından başlıyor. Buna göre, 2019 yılı ve sonrasında borçlanma yapanlar, bu yıl talepte bulundukları takdirde bunu vergi matrahından indirebiliyor.

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