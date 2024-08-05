Çeyrek finale kalan Filenin Sultanları İtalya’ya diş geçiremedi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları 3. maçında İtalya karşı karşıya geldi. Türkiye antrenörü Santarelli ve Gök Mavililer'in formasını giyen eşi De Gennaro birbirine rakip oldu.

Mücadeleyi İtalya 3-0 kazandı. İtalya grubu lider tamamlarken Filenin Sultanları ikinci sırayı aldı. Maçın ilk setini 25-14 kazanan İtalya, ikinci setten 25-16 galip ayrıldı. Mücadelenin 3. setini ise 25-21 kazanan İtalya, maçtan galip ayrıldı. Filenin Sultanları, İtalya maçıyla birlikte Paris 2024'te grup etabındaki ilk yenilgisini aldı. Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelmesine rağmen 3-2, ikinci maçında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti. Sultanlar çeyrek final maçında yarın Çin ile karşı karşıya gelecek.