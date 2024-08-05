Abdullah Avcı’dan yeni sistem arayışı

Fırtına'nın Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok'u saf dışı bıraktığı iki maç teknik ekip tarafından detaylı bir şekilde analiz edildi. Bu maçlarda özellikle rakibe verilen çok sayıda pozisyonun analizlerini yapan teknik ekip, bireysel hatalar ve taktik disipline bağlılıkta yaşanan sıkıntıları bir daha yapmamak için yoğun bir çalışma programına girdi. Abdullah Avcı, daha önce yaptığı açıklamada, mevcut oyunculara göre farklı sistemler deneyeceğini belirtmişti. Avcı'nın yeni transferler Savic ve Okay Yokuşlu'yu dahil edeceği bu yeni sistemde özellikle orta saha hakimiyetini ve topa daha çok sahip olma planlarını uygulamaya çalışacağı da öğrenildi.

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