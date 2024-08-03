PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Farklar yatıyor: Emekliye seyyanen ödeme

Milyonlarca emekliye ilgilendiren taban maaş farkları 7 Ağustos’ta hesaplarda olacak. 12.500 TL’nin altındaki tüm maaşlara seyyanen ödeme yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024
Farklar yatıyor: Emekliye seyyanen ödeme

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan taban maaş zamlarıyla ilgili farkların ödeneceği tarih de belli oldu. Buna göre 12.500 TL'nin altında maaşı olan yaklaşık 3.7 milyon emekliye 7 Ağustos Çarşamba günü farklar ödenecek. Ödemeler emeklilerin maaş hesaplarına yapılacak. Konuyla ilgili SGK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.

YASA RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Yasa ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olan aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltilecek. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların, aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik desteği sonlandırılacak.

KİM KAÇ LİRA ALACAK?
Temmuz zammı sonrası kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın kalanlara yani hesabına Temmuz'da 10 bin lira yatırılanlara 2 bin 500 lira fark verilecek. Temmuz zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin 500 lira olana 2 bin, 11 bin lira olana bin 500, 11 bin 500 lira olana bin, 12 bin lira olana da 500 lira fark ödemesi yapılacak. Bu emekliler Ağustos aylıklarını da 12 bin 500 lira taban aylığa göre alacak.

HASILATLAR BELİRLENECEK
Emekli aylıklarının da içinde bulunduğu yasal düzenleme ile kurumlar vergisi ile KDV istisnası ve indirimine ilişkin de düzenlemeler yapıldı. Buna göre, vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılacak, günlük hasılat tutarlarının ortalaması alınarak mükelleflerin aylık ve yıllık hasılat tutarları tespit edilecek.

IBAN CEZASI ARTTIRILDI
Kredi kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçlarıyla gerçekleştirilen tahsilatların, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda tahsilatı yapan mükelleflere usulsüzlük cezasının 3 katı ceza uygulanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! Filistin için Ayasofya Meydanı’nda!
Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan’a saldırdı! Türkiye’den peş peşe tepkiler
Fahiş fiyatlar yüzünden boş kalan otellerin ’indirim yaptık’ yalanını TAKVİM ortaya çıkardı!
3.7 MİLYON EMEKLİYE FARK | En düşük maaş 12.500 TL: Karar Resmi Gazete’de! Yeni taban aylıkla kime, ne kadar ödeme yapılacak? İşte maaş maaş yeni tablo...
Siyonist Yisrael Katz Başkan Erdoğan’a alçakça saldırdı! Türkiye ayağa kalktı: Erdoğan’ın yanındayız
TAKVİM Fenerbahçe’nin yıldız oyuncu Rodriguez’e yaptığı teklifi açıkladı!
Siyonizmin uşağı Facebook ve Instagram’ın geçmişte uyguladığı sansür skandalları! Filistinliler için suikast çağrısına onay verdiler
Meta’dan bir skandal daha! Instagram’dan sonra Facebook... Diyanet İşleri Başkanlığı’na sansür! | Geri adım attı!
Amerika yine İsrail’i besliyor: Orta Doğu’ya ilave savaş uçağı hazırlığı!
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekillerinden Sadık Albayrak’a ziyaret
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan yeni skandal: Başkan Erdoğan’a iftira atıp Ekrem İmamoğlu’na destek verdi
Tarihi takasın arka planı: Kimler Türkiye’den yardım istedi? Başkan Erdoğan onay verdi MİT çözdü!
Hamas’ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal İsrail’e meydan okudu: Ne kadar öldürürse öldürsün pazarlık yapmayacağız ve İsrail’i tanımayacağız
İsrail’den bir skandal daha! Haniye için dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri gözaltında!
Instagram’a erişim engeli getirildi! Engelin sebebi ne? Resmi açıklama geldi: Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz
SON DAKİKA