Farklar yatıyor: Emekliye seyyanen ödeme

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan taban maaş zamlarıyla ilgili farkların ödeneceği tarih de belli oldu. Buna göre 12.500 TL'nin altında maaşı olan yaklaşık 3.7 milyon emekliye 7 Ağustos Çarşamba günü farklar ödenecek. Ödemeler emeklilerin maaş hesaplarına yapılacak. Konuyla ilgili SGK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.

YASA RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Yasa ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olan aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltilecek. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların, aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik desteği sonlandırılacak.

KİM KAÇ LİRA ALACAK?

Temmuz zammı sonrası kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın kalanlara yani hesabına Temmuz'da 10 bin lira yatırılanlara 2 bin 500 lira fark verilecek. Temmuz zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin 500 lira olana 2 bin, 11 bin lira olana bin 500, 11 bin 500 lira olana bin, 12 bin lira olana da 500 lira fark ödemesi yapılacak. Bu emekliler Ağustos aylıklarını da 12 bin 500 lira taban aylığa göre alacak.

HASILATLAR BELİRLENECEK

Emekli aylıklarının da içinde bulunduğu yasal düzenleme ile kurumlar vergisi ile KDV istisnası ve indirimine ilişkin de düzenlemeler yapıldı. Buna göre, vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılacak, günlük hasılat tutarlarının ortalaması alınarak mükelleflerin aylık ve yıllık hasılat tutarları tespit edilecek.

IBAN CEZASI ARTTIRILDI

Kredi kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçlarıyla gerçekleştirilen tahsilatların, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda tahsilatı yapan mükelleflere usulsüzlük cezasının 3 katı ceza uygulanacak.