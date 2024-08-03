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Cimbom için her gün yeni bir isim yazılıyor

İtalyan basını Galatasaray’ın Juventus forması giyen McKennie için en güçlü aday olduğunu yazarken, Ada basını ise Manchaster City’de oynayan Kalvin Phillips’in Galatasaray’ın hedefinde olduğunu belirtti

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024
Cimbom için her gün yeni bir isim yazılıyor

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8 Numara bölgesi için arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İtalya ve İngiltere'den flaş iddialar ortaya atıldı. İtalya'dan Tutto Mercato'da yer alan haberde Galatasaray'ın Juventus forması giyen ABD'li orta saha Weston McKennie'yi transfer etmek için devrede olduğunu belirtip "Galatasaray, McKennie için en güçlü aday" ifadelerini kullandı. The Sun'da yer alan haberde ise "Manchester City'nin hayal kırıklığı yaratan transferi Kalvin Phillips, Galatasaray'ın hedefinde. Galatasaray, Scott McTominay için yaptıkları 12.6 milyon Pound'luk teklifin reddedilmesinin ardından oyuncuyla ilgilenmeye başladı" ifadelerine yer verildi. Aslan'ın iki isimle ilgili ilerleyen günlerde bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu. 25 yaşındaki McKennie'nin Juventus ile 1 yıl daha kontratı bulunurken, Manchester City'de top koşturan 28 yaşındaki İngiliz orta sahanın sözleşmesi ize 2028'de sona erecek.

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