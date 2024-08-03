PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

27 yıllık evlilik geçen yıl bitmişti! Can Aslantuğ'dan samimi sözler!

Can Aslantuğ, geçtiğimiz yıl boşanan annesi Arzum Onan ve babası Mehmet Aslantuğ hakkında ilk kez konuştu. Can Aslantuğ, “Dertlerini ve sıkıntılarını arkadaş gibi dinledim” dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024
27 yıllık evlilik geçen yıl bitmişti! Can Aslantuğ’dan samimi sözler!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Magazin dünyasının örnek çitleri arasında gösterilen ve 1996 yılından bu yana mutlu bir beraberlikleri olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs 2023'te anlaşmalı olarak boşanmıştı. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Projelerinden bahseden oyuncu, "Televizyon işi değil ama içime sinen bir proje var. Projeler gelince annem ve babamdan fikir alıyorum" dedi. Anne ve babasının 27 yıllık evliliğini bitirmesi hakkında da konuşan Aslantuğ, "Bu süreç sizi nasıl etkiledi?" sorusuna, "Birinci önceliğim ikisinin de günün sonunda mutlu olması...

'İKİSİNİN DE YANINDAYIM!'
İlk günden beri ikisin de yanında oldum. Dertlerini ve sıkıntılarını arkadaş gibi dinlemekte gayret ettim. Birbirlerine çok değer veriyorlar" yanıtını verdi. Piyano dövmesiyle dikkat çeken oyuncu, "Uzun süre piyano çaldığım için arkadaşım yaptı'' diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Haniye suikastının perde arkasında kim var?140 dakikalık şaibe! Koruma görevlisi gözaltında
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! Filistin için Ayasofya Meydanı’nda!
Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan’a saldırdı! Türkiye’den peş peşe tepkiler
Fahiş fiyatlar yüzünden boş kalan otellerin ’indirim yaptık’ yalanını TAKVİM ortaya çıkardı!
3.7 MİLYON EMEKLİYE FARK | En düşük maaş 12.500 TL: Karar Resmi Gazete’de! Yeni taban aylıkla kime, ne kadar ödeme yapılacak? İşte maaş maaş yeni tablo...
Siyonist Yisrael Katz Başkan Erdoğan’a alçakça saldırdı! Türkiye ayağa kalktı: Erdoğan’ın yanındayız
TAKVİM Fenerbahçe’nin yıldız oyuncu Rodriguez’e yaptığı teklifi açıkladı!
Siyonizmin uşağı Facebook ve Instagram’ın geçmişte uyguladığı sansür skandalları! Filistinliler için suikast çağrısına onay verdiler
Meta’dan bir skandal daha! Instagram’dan sonra Facebook... Diyanet İşleri Başkanlığı’na sansür! | Geri adım attı!
Amerika yine İsrail’i besliyor: Orta Doğu’ya ilave savaş uçağı hazırlığı!
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekillerinden Sadık Albayrak’a ziyaret
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan yeni skandal: Başkan Erdoğan’a iftira atıp Ekrem İmamoğlu’na destek verdi
Tarihi takasın arka planı: Kimler Türkiye’den yardım istedi? Başkan Erdoğan onay verdi MİT çözdü!
Hamas’ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal İsrail’e meydan okudu: Ne kadar öldürürse öldürsün pazarlık yapmayacağız ve İsrail’i tanımayacağız
İsrail’den bir skandal daha! Haniye için dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri gözaltında!
SON DAKİKA