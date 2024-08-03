27 yıllık evlilik geçen yıl bitmişti! Can Aslantuğ’dan samimi sözler!

Magazin dünyasının örnek çitleri arasında gösterilen ve 1996 yılından bu yana mutlu bir beraberlikleri olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs 2023'te anlaşmalı olarak boşanmıştı. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Projelerinden bahseden oyuncu, "Televizyon işi değil ama içime sinen bir proje var. Projeler gelince annem ve babamdan fikir alıyorum" dedi. Anne ve babasının 27 yıllık evliliğini bitirmesi hakkında da konuşan Aslantuğ, "Bu süreç sizi nasıl etkiledi?" sorusuna, "Birinci önceliğim ikisinin de günün sonunda mutlu olması...

'İKİSİNİN DE YANINDAYIM!'

İlk günden beri ikisin de yanında oldum. Dertlerini ve sıkıntılarını arkadaş gibi dinlemekte gayret ettim. Birbirlerine çok değer veriyorlar" yanıtını verdi. Piyano dövmesiyle dikkat çeken oyuncu, "Uzun süre piyano çaldığım için arkadaşım yaptı'' diye konuştu.