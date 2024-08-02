Tarihe geçen protesto

2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar branşında boks maçına çıkan İtalyan boksör Angela Carini, maçın 1. dakikasında biyolojik olarak erkek olduğu iddia edilen rakibi Imane Khelif'e karşı tepki olarak maçtan çekildi. Khelif daha önce, 2023 Dünya Şampiyonası'ndaki altın madalya maçından birkaç saat önce, XY kromozomlu sporcuların kadın müsabakalarında yarışmasını engelleyen Uluslararası Boks Birliği uygunluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle diskalifiye edilmişti. Khelif ile ilgili komiteye yapılan itirazlar dikkate alınmazsa çeyrek finalde Türkiye'yi temsil eden Busenaz Sürmeneli ile karşılaşacak.

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