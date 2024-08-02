Rekortmen Fransız yüzücüden 1.5 saatte 2 rekor geldi!

Son dünya rekortmeni Fransalı yüzücü Leon Marchand 2024 Paris Olimpiyatları'nı domine etmeyi sürdürüyor. 22 yaşındaki sporcu 1.5 saatlik arayla yapılan iki yarışta olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. İlk olarak Marchand, erkekler 200 metre kelebek finalinde 1.51.21'lik derecesiyle Tokyo 2020'de Macar Kristof Milak'a (1.51.25) ait olimpiyat rekorunu kırdı. Ardından 200 metre kurbağalama finalinde ise Fransız yüzücü, 2.05.85'le Tokyo 2020'de Avustralyalı Zac Stubblety-Cook'a (2.06.38) ait olimpiyat rekorunu kırıp altın madalya aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN