Rüya gerçeğe dönüştü

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktug Ergin, son dönemde gelen başarılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ergin, "Ben başarıyı, kazanabileceğimize dair beklenti yaratmak olarak tanımlıyorum. Sporcular, buraya gelmeden ortaya koydukları performansla başarabileceğimize dair müthiş bir beklenti yaratıp, tüm Türkiye'nin gözünü üzerimize çevirmişti. Her platformda halkımızın bu genç kardeşlerimize yaklaşımı inanılmaz güzel. Onları sürekli destekliyorlar" dedi. Ergin, "Açıkçası bir rüyada yaşıyoruz. Bu kadar güzel bir destek ve itici güçle sporcuların normal performanslarının üzerine çıkmaları işten değil. Bu beklentinin yarattığı bir sorumluluk var. Onun stresini yaşıyorum ama sporcuların ortaya koyduğu performans beni rahatlatıyor" diye konuştu.

Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Milli Takımı, Çin'i yenerek bronz madalya kazanmıştı.