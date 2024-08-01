Beşiktaş, Rus ekiplerinden Zenit’ten Robert Renan’ı merceğine aldı

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un isteğiyle sol ayaklı bir stoper arayan Beşiktaş, Rus ekibi Zenit'te forma giyen Brezilyalı stoper Robert Renan'ı gündemine aldı. Van Bronckhorst'un da onay verdiği 20 yaşındaki Sambacı için Zenit'le görüşmelere başlayan Beşiktaş, Rus ekibinin talep ettiği 15 milyon Euro'luk bonservis bedelini düşürmek için girişimlerini sürdürüyor. Siyah- Beyazlılar, Zenit'le ayrıca ödeme planını 3-5 yıla yaymak adına da görüşmelerde bulunuyor. Zenit'in hem istediği rakamda düşmesi, hem de ödeme planı konusunda Beşiktaş'ın isteğini kabul etmesi durumunda 2. Başkan Hüseyin Yücel'in devreye girerek bu transferin sponsoru olacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon Brezilya ekibi Internacional'de kiralık olarak forma giyen Renan çıktığı 29 maçta 2 asistle oynadı. Yüksek top tekniği ve soğukkanlı yapısıyla ön plana çıkan Renan'ın kontratı 2028'de sona erecek.

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