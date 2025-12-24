PODCAST CANLI YAYIN

Düşen Libya uçağıyla ilgili gerçeğe aykırı paylaşımlara soruşturma!

Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasının ardından sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Düşen Libya uçağıyla ilgili gerçeğe aykırı paylaşımlara soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasının ardından sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

CANLI ANLATIM | Ankarada düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!CANLI ANLATIM | Ankarada düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN