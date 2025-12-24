Düşen Libya uçağıyla ilgili gerçeğe aykırı paylaşımlara soruşturma!
Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasının ardından sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...