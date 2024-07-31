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Yusuf Dikeç ve Şevval Tarhan bir ilki gerçekleştirdi

10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde yarışan Yusuf Dikeç- Şevval Tarhan ikilisi, finalde gümüş madalya kazandı. Büyük sevinç yaşayan ikili, Türk spor tarihine adını yazdırmış oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 07:00
Yusuf Dikeç ve Şevval Tarhan bir ilki gerçekleştirdi

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırmayı başardı.

TÜRKIYE ADINA İLK MADALYA GELDİ
Elemelerde 582 puanla birinci olan ve aynı zamanda olimpiyat sıralama rekorunu da egale eden Dikeç ve Tarhan, finalde Sırbistan ile karşılaştı. Müsabakayı son atışlar sonucu 16-14 kaybeden ve olimpiyat ikincisi olan milliler, Türk sporu adına bir ilki gerçekleştirdi. Hem Dikeç hem de Tarhan, aldıkları madalyanın ardından büyük bir sevinç yaşamış oldu.

DİKEÇ 5. DENEMEDE MADALYA ALDI
2018'DE Güney Kore'de altın madalya alarak dikkatleri çeken Şevval İlayda, 2019'da da Hırvatistan'da Avrupa şampiyonu olmuştu. İlayda, ilk olimpiyat deneyiminde madalya gururu yaşadı. Dikeç ise üst üste 5. kez olimpiyatlarda mücadele etti. Daha önce katıldığı 4 olimpiyatta madalya alamayan 51 yaşındaki Dikeç de Paris 2024'te madalya alarak haklı bir gurur yaşadı.


BAKAN BAK TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yusuf DikeçŞevval İlayda Tarhan ikilisini kutladı. Bakan Bak, "Olimpiyat ikincisi olan Şevval Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

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