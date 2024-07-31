Evlenene 4 koldan destek

Devlet evlenenleri dört koldan destekliyor. Evlenen kız çocuklarına toplu para, çalışanlara tazminatını alma imkanı sağlanırken, çiftlere devlet katkısı ve faizsiz finansman fırsatı da sunuluyor. İşte bu destekler ve yararlanma yolları...

■ EN AZ 75 BİN TL ÇEYİZ YARDIMI:

Ölüm aylığı alan SSK'lı, Bağ-Kur'lu kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz yardımı ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor. Bu aydan itibaren evlenenlere verilecek çeyiz desteği arttı. Bunun nedeni ise Temmuz ayında aylıkların yüzde 24.73 zamlanması. 12 bin 500 lira taban aylık düzenlemesiyle de yüzde 25 hissesi olan çocuğun en düşük ölüm aylığı 3 bin 125 liraya çıktı. Buna göre en düşük çeyiz desteği 75 bin lirayı bulacak. Memur yakınlarında ise farklı bir uygulama var. 12 maaş tutarında evlenme ikramiyesi ödeniyor.



■ 116 BİN TL DEVLET KATKISI:

Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır bu yıl 57 bin 915 liraya çıktı. 5 yılda 231 bin 660 lira ve üzerinde birikim yapan kişi, 57 bin 915 lira devlet katkısı alabiliyor. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabiliyor. Ödemeyi almak için evlendikten sonra 6 ay içinde belgelerle bankaya başvurmak yeterli oluyor.



■ FAİZSİZ 150 BİN TL:

Evlenecek gençlere faizsiz finansman desteği de var. Uygulama deprem bölgesinde başladı. Şimdi de doğum oranının en düşük olduğu Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün de ekleneceği duyuruldu. Uygulama ilerleyen süreçte Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. 150 bin lira tutarındaki 2 yıl geri ödemesiz finansman 4 yılda geri ödenecek. Çiftler aldıkları parayı 2 yıl sonra aylık 3 bin 125 lira taksitle geri ödemeye başlayacak.



■ TAZMİNATI ALMA İMKANI:

İşyerinde en az 1 yılı aşan kadın işçiler, evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabiliyor. Bu haktan yararlanmak iş sözleşmesinin nikah tarihinden 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor. Burada hem süreye hem de fesih gerekçesine dikkat etmek şart. Yazılacak dilekçeye 'evlilik sebebiyle fesih yapıldığı' açıkça yazılmazsa, tazminat hakkı riske girebiliyor. Ayrıca işverene yazılı başvurunun noter kanalıyla yapılması da ispat anlamında kadın çalışanların yararına olabiliyor. Bu şekilde ayrılan kadın çalışanlar kıdem tazminatını alırken, ihbar tazminatı talebinde ise bulunamıyor.

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