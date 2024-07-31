Emirhan Topçu Beşiktaş’ta! Rizespor ile el sıkışıldı

Beşıktaş, Emirhan Topçu'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Çaykur Rizespor ile bir süredir görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın Karadeniz ekibiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Menajeriyle birlikte İstanbul'da bulunan 23 yaşındaki oyuncu ile yapılan kontrat görüşmelerinde de anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın bu transferi bugün veya yarın açıklaması bekleniyor. Emirhan Topçu'nun sağlık kontrollerinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Geçen sezon Rize formasıyla 32 maçta görev alan 1.88'lik stoper 1 gol, 4 asistle oynadı.

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