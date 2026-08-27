CANLI: Kauno Zalgiris - Beşiktaş Avrupa Ligi play-off maçı
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, play-off turu rövanş mücadelesinde Kauno Zalgiris ile karşılaşıyor. İstanbul'daki randevudan 3-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar, avantajını kullanarak lig aşamasına katılmak amacında. Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off Turu rövanşında Kauno Zalgiris'e konuk oluyor. Kara Kartal, Alanyaspor karşısında aldığı yenilginin ardından taraftarlarını sevindirmek ve 2 numaralı organizasyonda yerini almak amacında.
CANLI TAKİP
Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima, Ourega, Fiolic, Kalik, Ribeiro, Debeljuh.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Kartal, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' MAÇ BAŞLADI
Karşılaşmada ilk düdük geldi ve mücadele başladı.
6' BEŞİKTAŞ ATAĞI!
Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Vaclav Cerny ortasını yaptı ancak Kauno Zalgiris savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
18' ZALGIRIS ETKİLİ GELDİ
Kauno Zalgiris maçtaki en tehlikeli atağını geliştirdi. Gabriel Debeljuh'un şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
23' BEŞİKTAŞ POZİSYON ARIYOR
Beşiktaş bu dakikalarda topa daha fazla sahip olarak rakip savunmada boşluk arıyor. Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris savunmasını pas oyunuyla aşmaya çalışıyor.
35' DJALO'DAN KRİTİK MÜDAHALE!
Kauno Zalgiris paslaşarak sağ kanattan geldi. Moutachy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Tiago Djalo araya girerek topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.
45' İLK YARI SONA ERDİ
Karşılaşmanın ilk 45 dakikası tamamlandı.
46' İKİNCİ YARI BAŞLADI
Kauno Zalgiris-Beşiktaş mücadelesinde ikinci yarı başladı.
ITALIANO'DAN 7 DEĞİŞİKLİK
Vincenzo Italiano, Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh'u Kauno Zalgiris karşısında ilk 11'de tercih etmedi.
Bu oyuncuların yerine Amir Murillo, Tiago Djalo, Kassoum Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, İlhan Fakılı ve Dusan Vlahovic sahaya çıktı.
VLAHOVIC İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Sırp golcü, Kauno Zalgiris deplasmanında Vincenzo Italiano'nun hücumdaki tercihi oldu.
KAUNO ZALGIRIS TARAFTARINDAN AZ İLGİ
Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'in taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.
Müsabakanın oynandığı stadın büyük bölümünün boş kaldığı görüldü.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI DA AZ SAYIDAYDI
Beşiktaş taraftarlarının da diğer Avrupa deplasmanlarına kıyasla daha az sayıda tribünde yer aldığı görüldü. Siyah-beyazlı taraftarlar, Kauno Zalgiris deplasmanında takımlarına destek verdi.