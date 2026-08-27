CANLI: Kauno Zalgiris - Beşiktaş Avrupa Ligi play-off maçı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off Turu rövanşında Kauno Zalgiris'e konuk oluyor. Kara Kartal, Alanyaspor karşısında aldığı yenilginin ardından taraftarlarını sevindirmek ve 2 numaralı organizasyonda yerini almak amacında.

Junior Olaitan ilk 11'de görev yaptı

MAÇTAN DAKİKALAR

1' MAÇ BAŞLADI

Karşılaşmada ilk düdük geldi ve mücadele başladı.

6' BEŞİKTAŞ ATAĞI!

Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Vaclav Cerny ortasını yaptı ancak Kauno Zalgiris savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

18' ZALGIRIS ETKİLİ GELDİ

Kauno Zalgiris maçtaki en tehlikeli atağını geliştirdi. Gabriel Debeljuh'un şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

23' BEŞİKTAŞ POZİSYON ARIYOR

Beşiktaş bu dakikalarda topa daha fazla sahip olarak rakip savunmada boşluk arıyor. Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris savunmasını pas oyunuyla aşmaya çalışıyor.

35' DJALO'DAN KRİTİK MÜDAHALE!

Kauno Zalgiris paslaşarak sağ kanattan geldi. Moutachy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Tiago Djalo araya girerek topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

45' İLK YARI SONA ERDİ

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası tamamlandı.

46' İKİNCİ YARI BAŞLADI

Kauno Zalgiris-Beşiktaş mücadelesinde ikinci yarı başladı.