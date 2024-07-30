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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Yabancı hakem hepimize hakarettir

MHK Yaz Semineri’nde konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Yabancı hakem hepimize hakarettir. Biz kendi evlatlarımıza güveneceğiz. Onları koruyacağız” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 07:02
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Yabancı hakem hepimize hakarettir

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu'nun yaz seminerinde çarpıcı konuştu. Ligimizde yabancı hakemin olmaması gerektiğini ifade eden Hacıosmanoğlu, "Bakıyorum da karşımda bir ordu var. 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Bu ülkede, kendi evlatlarımıza güvenemeyip yabancı hakem getirdik. Sadece size olan bir hakaret değil, bütün Türk milletine yapılan bir hakaretti. Yapanları kınıyorum. Biz hakemlerin arkasında dağ gibi duracağız. Size yapılan hakareti, bize yapılmış sayacağız" dedi.

Ayrıca TFF Başkanı, "Haklının hakim olduğu düzeni gösterin. Sizleri rahatlatmak bizim görevimiz. Sizin gibi değerli hakemlerimiz varken, elin oğluna 10 katı para vermeye gerek yok" açıklamasını yaptı.

BİZ HEP ADİL OLACAĞIZ
İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezon öncesi adalet vurgusu yaparken, "Biz bu adaleti sağlayamazsak, Türk futbolunun marka değerini artıramayız. Kimse figüran olmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Hep adil olacağız. Bütün kulüplere eşit yaklaşacağız. Kimin bir sorunu varsa, kapımız hep açık olacak" dedi.

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