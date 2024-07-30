Lamine Yamal’a ihanet şoku

İspanya Milli Takımı'nın Euro 2024'te şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Lamine Yamal, gösterdiği performansla ilgi odağı olmuştu. 17 yaşındaki yıldız futbolcu, kız arkadaşı Alex Padilla tarafından aldatıldığını sosyal medya üzerinden öğrendi. Yamal, sevgilisinin Instagram yayınında başka bir erkeğin kucağına oturduğunu gördü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, Yamal'dan da flaş bir hamle geldi. Sevgilisi tarafından ihanete uğrayan Yamal, kız arkadaşını sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

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