Dar ve orta gelirliye sosyal konut desteği: Yatırımlar yüzde 150 artacak, kiralık konut modeli yaygınlaşacak
Dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak yeni dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal konut yatırımlarının yüzde 150 artırılacağını açıklarken, kiralık sosyal konut uygulamasının da yaygınlaştırılacağını duyurdu. İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konutta ise ilk teslimlerin eylül ayında başlaması bekleniyor.
Dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak yeni adımlar, açıklanan 2027-2029 Orta Vadeli Program (OVP) ile bir kez daha gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni dönemde sosyal konut yatırımlarının artırılacağını ve kiralık sosyal konut uygulamasını yaygınlaştıracaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda 2027-2029 dönemini kapsayan OVP'yi açıklayan Yılmaz, ekonomiye ilişkin hedeflerin yanı sıra konut politikalarına yönelik planları da paylaştı.
SOSYAL KONUT YATIRIMLARI YÜZDE 150 ARTACAK
Cevdet Yılmaz, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılmasının öncelikler arasında yer aldığını belirtti.
Yılmaz, yeni dönemde sosyal konut yatırımlarının yüzde 150 artırılacağını ifade ederek, yalnızca satın alınabilecek konutlara değil, kiralık sosyal konut modeline de ağırlık verileceğini söyledi.
Yılmaz, "Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişiminin kolaylaştırılması için sosyal konut yatırımlarını yüzde 150 artırıyoruz. Bunun yanı sıra kiralık sosyal konuta da ağırlık vereceğiz." dedi.
KONUT ARZI KİRALARI DOĞRUDAN ETKİLİYOR
Konut arzındaki artışın kira fiyatlarına da yansıdığını belirten Yılmaz, özellikle deprem bölgesindeki gelişmelere dikkat çekti.
Yılmaz, deprem yaşayan illerde kiraların konut arzından etkilendiğinin yapılan çalışmalarla teyit edildiğini belirtti.
Bu kapsamda 500 bin konut ve 15 bin kiralık sosyal konut projesi için çalışmaların başladığını hatırlatan Yılmaz, sürecin önümüzdeki dönemde de önceliklendirileceğini söyledi.
Cevdet Yılmaz, OVP'de "Deprem yaşayan illerde kiraların etkilendiğini gördük. Konut arzının kiralara yansıdığını yapılan çalışmalar da teyit etti.
Bir 500 bin konut ve 15 bin kiralık konut başladı biliyorsunuz. Ama bu süreci yine önceliklendiriyoruz. Bütçemizden de destek veriyoruz.
Bütçe dışı alanlardan da gerekli destekleri oluşturmaya kararlıyız. Önümüzdeki dönemde bu sosyal konut ve kiralık sosyal konut uygulamasını yaygınlaştırma konusunda kararlıyız." dedi.
İSTANBUL'DAKİ 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUTTA TAKVİM NETLEŞİYOR
Öte yandan İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinde de önemli bir aşamaya gelindi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların bir bölümünün tamamlandığını ve ilk teslimlerin eylül ayında yapılacağını açıkladı.
Kiralık sosyal konutlardan kimlerin yararlanacağı ve kiralama şartlarıyla ilgili detayların ise Kabine'ye sunulacağı belirtildi. Konuya ilişkin kapsamlı açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor.
Böylece yeni dönemde hem sosyal konut yatırımlarının artırılması hem de kiralık sosyal konut modelinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.