İSTANBUL'DAKİ 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUTTA TAKVİM NETLEŞİYOR

Öte yandan İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinde de önemli bir aşamaya gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların bir bölümünün tamamlandığını ve ilk teslimlerin eylül ayında yapılacağını açıkladı.

Kiralık sosyal konutlardan kimlerin yararlanacağı ve kiralama şartlarıyla ilgili detayların ise Kabine'ye sunulacağı belirtildi. Konuya ilişkin kapsamlı açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor.

Böylece yeni dönemde hem sosyal konut yatırımlarının artırılması hem de kiralık sosyal konut modelinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.