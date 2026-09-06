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Emekliye yüzde 9 zam: En az 25 bin 681 TL! SSK ve Bağkur emeklisi ne alacak?

Milyonlarca emeklinin ocak zammı için hesaplar değişti. OVP’de yer alan yıl sonu enflasyon tahmini bunun ipucunu verdi. İşte detayları…

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Emekliye yüzde 9 zam: En az 25 bin 681 TL! SSK ve Bağkur emeklisi ne alacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı için ipuçları güçlendi. Bu artışa ilişkin önemli bir tahmin açıklandı. Yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile milyonlar için yol haritası belli oldu.

Emekliye ocak zammı için yeni hesap ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Emekliye ocak zammı için yeni hesap ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon ortaya koyacak. Bu verilerden ilki yani temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşti. İkinci veri olan ağustos enflasyonu da yüzde 1,84 çıktı. 2 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 3,65'lik oran kesinleşti.

OVP tahminine göre zam oranı yüzde 9,04 olabilir.OVP tahminine göre zam oranı yüzde 9,04 olabilir.

Geriye 4 veri kalırken; ekonomideki önümüzdeki 3 yılın yol haritasının çizildiği yeni OVP ile zam oranına ilişkin önemli ipucu geldi.

En düşük emekli maaşı 25 bin 681 TL’ye çıkabilir.En düşük emekli maaşı 25 bin 681 TL’ye çıkabilir.

İŞTE O TAHMİN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan OVP'de 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 yılının ocak ayındaki zam oranı yüzde 9,04 olacak.

Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. OVP'deki enflasyon tahmini gerçekleşir ve bu oran en düşük ödemeye yansıtılırsa taban aylık 25 bin 681 liraya yükselecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı enflasyona göre belirlenecek.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı enflasyona göre belirlenecek.

ANKETLERDE NE ÇIKMIŞTI?

Merkez Bankası, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncellemişti. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yani emeklilerin zam oranının yüzde 8,7 olabileceğini gösteriyordu.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) de ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43 olmuştu. Bu tahmin, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9,91'i bulabileceği anlamına geliyordu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,49 olmuştu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 9,97'lik zam oranına işaret ediyordu.

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,47 çıkmıştı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10,8 olarak bekleniyordu.

Emekliye yüzde 9 zam: En az 25 bin 681 TL! SSK ve Bağkur emeklisi ne alacak?-6

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
% 9,04 zamlı emekli maaşı tablosu
MEVCUT
ZAM
ZAMLI
23.552 TL
% 9,04
25.681 TL
24.000 TL
% 9,04
26.170 TL
25.000 TL
% 9,04
27.260 TL
26.000 TL
% 9,04
28.350 TL
27.000 TL
% 9,04
29.441 TL
28.000 TL
% 9,04
30.531 TL
29.000 TL
% 9,04
31.622 TL
30.000 TL
% 9,04
32.712 TL
31.000 TL
% 9,04
33.802 TL
32.000 TL
% 9,04
34.893 TL
33.000 TL
% 9,04
35.983 TL
34.000 TL
% 9,04
37.074 TL
35.000 TL
% 9,04
38.164 TL
36.000 TL
% 9,04
39.254 TL

Emeklilerin zam hesabında dört aylık veri daha bulunuyor.Emeklilerin zam hesabında dört aylık veri daha bulunuyor.

MEVCUT
ZAM
ZAMLI
37.000 TL
% 9,04
40.345 TL
38.000 TL
% 9,04
41.435 TL
39.000 TL
% 9,04
42.526 TL
40.000 TL
% 9,04
43.616 TL
41.000 TL
% 9,04
44.706 TL
42.000 TL
% 9,04
45.797 TL
43.000 TL
% 9,04
46.887 TL
44.000 TL
% 9,04
47.978 TL
45.000 TL
% 9,04
49.068 TL

Yıl sonu enflasyon tahmini zam beklentisini güçlendirdi.Yıl sonu enflasyon tahmini zam beklentisini güçlendirdi.

MEVCUT
ZAM
ZAMLI
46.000 TL
% 9,04
50.158 TL
47.000 TL
% 9,04
51.249 TL
48.000 TL
% 9,04
52.339 TL
49.000 TL
% 9,04
53.430 TL
50.000 TL
% 9,04
54.520 TL
51.000 TL
% 9,04
55.610 TL
52.000 TL
% 9,04
56.701 TL
53.000 TL
% 9,04
57.791 TL
54.000 TL
% 9,04
58.882 TL
55.000 TL
% 9,04
59.972 TL
56.000 TL
% 9,04
61.062 TL

OVP’de 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak açıklandı.OVP’de 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak açıklandı.

MEVCUT
ZAM
ZAMLI
57.000
% 9,04
62.153
58.000
% 9,04
63.243
59.000
% 9,04
64.334
60.000
% 9,04
65.424
61.000
% 9,04
66.514
62.000
% 9,04
67.605
63.000
% 9,04
68.695
64.000
% 9,04
69.786
65.000
% 9,04
70.876
66.000
% 9,04
71.966
67.000
% 9,04
73.057
68.000
% 9,04
74.147
69.000
% 9,04
75.238

Bu tahmin gerçekleşirse emekli zammı yüzde 9,04 olacak.Bu tahmin gerçekleşirse emekli zammı yüzde 9,04 olacak.

MEVCUT
ZAM
ZAMLI
70.000
% 9,04
76.328
71.000
% 9,04
77.418
72.000
% 9,04
78.509
73.000
% 9,04
79.599
74.000
% 9,04
80.690
75.000
% 9,04
81.780
76.000
% 9,04
82.870
77.000
% 9,04
83.961
78.000
% 9,04
85.051
79.000
% 9,04
86.142
80.000
% 9,04
87.232
81.000
% 9,04
88.322
82.000
% 9,04
89.413
83.000
% 9,04
90.503

Zam oranı 2027 ocak ayında kesinleşecek.Zam oranı 2027 ocak ayında kesinleşecek.

MEVCUT
ZAM
ZAMLI
84.000
% 9,04
91.594
85.000
% 9,04
92.684
86.000
% 9,04
93.774
87.000
% 9,04
94.865
88.000
% 9,04
95.955
89.000
% 9,04
97.046

Mevcut taban aylık 23 bin 552 lira seviyesinde bulunuyor.Mevcut taban aylık 23 bin 552 lira seviyesinde bulunuyor.

MEVCUT
ZAM
ZAMLI
90.000
% 9,04
98.136
91.000
% 9,04
99.226
92.000
% 9,04
100.317
93.000
% 9,04
101.407
94.000
% 9,04
102.498
95.000
% 9,04
103.588
96.000
% 9,04
104.678
97.000
% 9,04
105.769
98.000
% 9,04
106.859
99.000
% 9,04
107.950
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