En düşük emekli maaşı 25 bin 681 TL’ye çıkabilir. İŞTE O TAHMİN Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan OVP'de 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 yılının ocak ayındaki zam oranı yüzde 9,04 olacak. Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. OVP'deki enflasyon tahmini gerçekleşir ve bu oran en düşük ödemeye yansıtılırsa taban aylık 25 bin 681 liraya yükselecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı enflasyona göre belirlenecek.



ANKETLERDE NE ÇIKMIŞTI?



Merkez Bankası, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncellemişti. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yani emeklilerin zam oranının yüzde 8,7 olabileceğini gösteriyordu.



Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) de ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43 olmuştu. Bu tahmin, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9,91'i bulabileceği anlamına geliyordu.



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,49 olmuştu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 9,97'lik zam oranına işaret ediyordu.



Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,47 çıkmıştı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10,8 olarak bekleniyordu.