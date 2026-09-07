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Altı Üstü İstanbul’da Naz ve Melek için zaman daralıyor: Saklanan gerçekler iki kardeşin kaderini değiştirecek

atv'nin heyecanla takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 13. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Naz’ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen aile büyük bir yıkım yaşarken, Fahriye ve Soner kızlarını kurtarmak için Melek’e saklanan büyük sırrı açıklamaya karar veriyor.

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Altı Üstü İstanbul’da Naz ve Melek için zaman daralıyor: Saklanan gerçekler iki kardeşin kaderini değiştirecek

atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, on üçüncü bölümü ile pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

Altı Üstü İstanbul 13. bölümden kareler (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Altı Üstü İstanbul 13. bölümden kareler (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

BİRBİRİNDEN FARKLI HAYATLAR VE ÇARPIŞAN DÜNYALAR

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul’da Naz ve Melek için zaman daralıyor: Saklanan gerçekler iki kardeşin kaderini değiştirecek-3

13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Naz'ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen Emir ve Fahriye yıkılır. Fahriye ve Soner, Naz'ı kurtarmak için Melek'e yıllardır sakladıkları gerçeği anlatmaya karar verirken Sezen'le çatışmaları büyür.

Altı Üstü İstanbul’da Naz ve Melek için zaman daralıyor: Saklanan gerçekler iki kardeşin kaderini değiştirecek-4

SAKLI KALAN SIR

Fahriye'den şüphelenen Emir ise kendisinden saklanan bir sırrı öğrenir. Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeği öğrenen Melek ise kendisini bekleyen tehlikeden habersizdir.

Altı Üstü İstanbul’da Naz ve Melek için zaman daralıyor: Saklanan gerçekler iki kardeşin kaderini değiştirecek-5

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN TEHLİKE

Uzay bir yandan Melek'i kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalır.

Sezen ve Galip'in attığı adımlar ise Melek'i geri dönüşü olmayan bir tehlikenin içine sürükler.

Altı Üstü İstanbul’da Naz ve Melek için zaman daralıyor: Saklanan gerçekler iki kardeşin kaderini değiştirecek-6

İKİ KARDEŞİN KADERİNİ BELİRLEYECEK KARAR

Sado'yu babasının gölgesinden kurtarmaya çalışan Alina ise bu kez karşısına çıkacak engelin sandığından çok daha büyük olduğunu fark eder.

Naz ve Melek için zaman daralırken Emir, Uzay ve Hasan, Rami'nin de desteğiyle harekete geçer. Melek'in zorla operasyona alındığını gören Naz'ın vereceği karar, iki kardeşin de kaderini belirleyecektir.

Altı Üstü İstanbul’da Naz ve Melek için zaman daralıyor: Saklanan gerçekler iki kardeşin kaderini değiştirecek-7

Televizyon Yapım Bilgileri
Yapım NTC Medya
Yönetmen Müge Uğurlar
Senaryo Yekta Torun, Hilal Yıldız
Oyuncular
Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) ve Sacide Taşaner (Pamuk)
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