Altı Üstü İstanbul’da Naz ve Melek için zaman daralıyor: Saklanan gerçekler iki kardeşin kaderini değiştirecek
atv'nin heyecanla takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 13. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Naz’ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen aile büyük bir yıkım yaşarken, Fahriye ve Soner kızlarını kurtarmak için Melek’e saklanan büyük sırrı açıklamaya karar veriyor.
atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, on üçüncü bölümü ile pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.
BİRBİRİNDEN FARKLI HAYATLAR VE ÇARPIŞAN DÜNYALAR
İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.
13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Naz'ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen Emir ve Fahriye yıkılır. Fahriye ve Soner, Naz'ı kurtarmak için Melek'e yıllardır sakladıkları gerçeği anlatmaya karar verirken Sezen'le çatışmaları büyür.
SAKLI KALAN SIR
Fahriye'den şüphelenen Emir ise kendisinden saklanan bir sırrı öğrenir. Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeği öğrenen Melek ise kendisini bekleyen tehlikeden habersizdir.
GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN TEHLİKE
Uzay bir yandan Melek'i kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalır.
Sezen ve Galip'in attığı adımlar ise Melek'i geri dönüşü olmayan bir tehlikenin içine sürükler.
İKİ KARDEŞİN KADERİNİ BELİRLEYECEK KARAR
Sado'yu babasının gölgesinden kurtarmaya çalışan Alina ise bu kez karşısına çıkacak engelin sandığından çok daha büyük olduğunu fark eder.
Naz ve Melek için zaman daralırken Emir, Uzay ve Hasan, Rami'nin de desteğiyle harekete geçer. Melek'in zorla operasyona alındığını gören Naz'ın vereceği karar, iki kardeşin de kaderini belirleyecektir.