Soruşturma dosyasındaki anlatımlar ile ticaret sicili, işyeri ruhsatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü kayıtları birlikte değerlendirildiğinde, Ankara Optimum AVM'de faaliyet gösteren "Öküz Roof" isimli eğlence mekânının Alptürk Enginyurt'un ortakları arasında bulunduğu ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletildiği belirlendi.





Daha dikkat çekici olan ise Cemal Enginyurt'un, oğlunun ortaklık bağlantısı bulunan bu mekâna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım oldu.



"MURAT ERTAŞ KARDEŞİMİN YENİ İŞLETMESİ" DEMİŞTİ



Cemal Enginyurt, 8 Temmuz 2023 tarihinde sosyal medya hesabından Öküz Roof'tan bir fotoğraf paylaşarak "Ankara Optimum'da Murat Ertaş kardeşimin yeni işletmeye alacağı mekâna hayırlı olsun ziyaretindeyiz. Ankaralı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

'ÖKÜZ'e ortak girdiler!

Paylaşımda Muhammed Kürşat Şahin ve Erkin Delikanlı'yı da etiketleyen Enginyurt'un, daha sonra ticaret sicili kayıtlarında oğlu Alptürk Enginyurt'un da aynı işletmenin şirketine ortak olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.