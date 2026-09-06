Uzun süredir izi kaybettirilen ve hakkında hiçbir bilgiye ulaşılamayan gizemli isim, şehrin sokaklarında yeniden fısıltıların odağı haline geldi.

Şehrin dört bir yanında aynı soru yankılanıyor, aynı fısıltı kulaktan kulağa yayılıyor: Herkesin aradığı ancak kimsenin izini bulamadığı o isim gerçekten geri mi döndü? Ne nerede olduğu bilinen ne de yıllardır kendisinden tek bir haber alınabilen bu gizemli figür, sokakların gündemini bir anda değiştirdi. Şehrin farklı noktalarında kulaktan kulağa yayılan aynı iddia, arkasında büyük bir merak dalgası bıraktı.

"SENİN İŞİNİ 'ABİ' HALLEDER"

Dara düşenin arkasında beliren görünmeyen bir güç, haksızlığa uğrayanın yanında duran bir gölge olarak tarif edilen bu isim, herkes tarafından sadece tek bir unvanla anılıyor: Abi. Onu geçmişten tanıyanların ve adını sokaklarda yeniden anmaya başlayanların birleştiği tek bir ortak cümle var: "Senin işini 'Abi' halleder."