Şehrin bir numaralı gizemi: Herkes günlerdir bu efsanevi kurtarıcıyı konuşuyor!
Sokaklarda fısıltıyla konuşulan, dara düşenin hemen ardından beliren o görünmez güç şehrin bir numaralı gündemi haline geldi. Herkesin izini sürdüğü ve ne zaman ortaya çıkacağını merak ettiği o gizemli figürün ardındaki büyük sır nihayet aralanıyor.
Uzun süredir izi kaybettirilen ve hakkında hiçbir bilgiye ulaşılamayan gizemli isim, şehrin sokaklarında yeniden fısıltıların odağı haline geldi.
Şehrin dört bir yanında aynı soru yankılanıyor, aynı fısıltı kulaktan kulağa yayılıyor: Herkesin aradığı ancak kimsenin izini bulamadığı o isim gerçekten geri mi döndü? Ne nerede olduğu bilinen ne de yıllardır kendisinden tek bir haber alınabilen bu gizemli figür, sokakların gündemini bir anda değiştirdi. Şehrin farklı noktalarında kulaktan kulağa yayılan aynı iddia, arkasında büyük bir merak dalgası bıraktı.
"SENİN İŞİNİ 'ABİ' HALLEDER"
Dara düşenin arkasında beliren görünmeyen bir güç, haksızlığa uğrayanın yanında duran bir gölge olarak tarif edilen bu isim, herkes tarafından sadece tek bir unvanla anılıyor: Abi. Onu geçmişten tanıyanların ve adını sokaklarda yeniden anmaya başlayanların birleştiği tek bir ortak cümle var: "Senin işini 'Abi' halleder."
BİR ARAYIŞIN EFSANEYE DÖNÜŞME HİKAYESİ
Sokaklarda fısıldanan bu iddialar, sadece bir geri dönüş haberinden çok daha fazlasını barındırıyor. Çünkü bazı isimler zamanla sessizce ortadan kaybolur; bazılarıysa geri döndüğünde bir efsaneye dönüşür. Peki bu gizemli "Abi"nin dönüşü neleri değiştirecek?
ADALET VE İNTİKAM MÜCADELESİ EKRANLARA TAŞINIYOR!
Şehirde kulaktan kulağa dolaşan bu gizemli "Abi" efsanesi, ekranların dev yapımıyla izleyici karşısına yeniden çıkmaya hazırlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı, ekranların merakla beklenen dizisi A.B.İ., yeni sezon açılışını yapmaya gün sayıyor.
Geçmişi sırlarla örülü bir adamın adalet arayışı ile intikam çizgisi arasında sıkışan mücadelesini konu alan yapım, salı akşamı atv ekranlarında yeni sezonunun ilk bölümüyle yayınlanacak.
GÜÇLÜ KADRO VE SÜRPRİZ GELİŞMELER
Sürprizlerle dolu olay örgüsü, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve sürükleyici anlatımıyla yeni sezonda da adından söz ettirmeye kararlı olan A.B.İ., kaldığı yerden izleyicileri ekran başına kilitleyecek.