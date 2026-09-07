Bir takım beş günde bu hale gelmez. Fakat o sürede tutukluğunu üzerinden atabilir ve yeniden koşmaya başlayabilir. Trabzonspor 'un Gençlerbirliği karşısında verdiği 5-0'lık reaksiyonun özeti budur. Hüseyin Çimşir'in ilk dokunuşu oyuncu tercihlerinden önce zihniyetti. Trabzonspor son maçlarda yaptığı her pası uzun uzun düşünür hale gelmişti. Dün akşam ise oyun tamamen sadeleşti. Farkı yaratan topa sahip olmanın miktarından çok aksiyonların hızı ve doğruluğuydu. Onuachu'nun kendisini bulması da tesadüf sayılmamalı. Haftalardır rakip stoperlerle ceza sahasından uzakta boğuşan santrfor bu kez kaleye yakın beslendi. Sakatlanarak çıkması ise gecenin kaygı veren tarafıydı. İkinci yarıda Trabzonspor'un reaksiyonu devam etti. Üç farklı üstünlüğün ardından geri çekilmedi, oyunun kontrolünü korudu. Onuachu'nun yerine giren Franculino Dju. Yeni transfer hareketliliği, savunma arkasına koşuları ve fizik gücüyle Onuachu'dan farklı bir santrfor seçeneği sundu. 78'inci dakikada seken topa herkesten erken davranıp golünü atması ceza sahası sezgisini gösterdi. Nwaiwu da gecenin sessiz kahramanlarından biriydi. Öne çıkarak yaptığı müdahaleler, geniş alan savunması ve fizik gücü çok etkileyiciydi. Bu karşılaşma Fatih Tekke'nin emeğini asla silmez. Çok büyük emekleri var. İnkar edilemez. Fakat takım ile teknik heyet arasındaki ilişkinin yorulduğu da açık biçimde ortaya çıktı. Kadrodaki ana sorun kalite eksikliğinden çok rol karmaşası, zihinsel yorgunluk ve güven kaybıydı. Hüseyin Çimşir beş günde tabii ki bir futbol devrimi yapmadı. Takımın sırtındaki çantayı indirdi! Oyunculara alan, cesaret ve sorumluluk verdi. Trabzonspor da uzun zaman sonra futbol oynayarak nefes aldı. Şimdi bunu sürdürülebilir hale getirmekte.

Hakem vasattı - Mustafa Çulcu Trabzonspor'da fırtınalı geçen günlerde göreve gelen Hüseyin Çimşir fark yaratmak adına bir dokunuş yapmalıydı ama o 3 dokunuş yaptı. Ligde bu maça kadar bir kez ilk 11'de yer alan Pina ve Aral Şimşir ile ve de bu sezon ilk 11'de hiç yer almayan Ozan Tufan ile başladı. Dağınık Gençlerbirliği savunması karşısında kanatlardan çok etkili gelen Aral ve Pina yaptıkları asistlerle buna olumlu cevap verdiler. Ozan ise Fabinho'nun yanında iyiydi. Uzun süredir suskun olan büyük golcü Onuachu iki golle döndü. Penaltıyı Salah'a bırakması çok kıymetli bir davranıştı. Alkışı hak etti. Sakatlanıp çıkması şanssızlıktı. 22 dakikada atılan üç golle çözülen rahatlayan oyunda Trabzonspor savunmasının kalesinde Gençlerbirliği'ne pozisyon vermesi sorgulanmalı. Trabzonspor'un yeni transferi Dju oyuna girdiği gibi yakaladığı bire bir pozisyonda son vuruşu iyi yapabilmiş olsa golle başlamış olacaktı. O olmadı ikinci yarıda yakaladığı fırsatı gole çevirdi. Oynadıkları oyundan keyif aldıkları her haliyle belli olan Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle farkı açtı. Lider oyuncu Salah'ı izlemek ayrı bir keyif. Çağdaş Altay 3. dakikada Diabate'ye gösterdiği sarı kart ne derece doğru ise 45+2 de Aral'ı benzer şekilde durduran ve büyük bir avantajı kesen Traore'ye göstermediği sarı kart o derece yanlıştı. Hakemliğinde standardı, kaliteyi yakalamak ve gelişmek istiyorsa bu iki kararı tekrar tekrar izlemeli. Trabzonspor penaltısını kendisinin vermesini beklerdim. Önü açık ve görüyor, Nwaiwu topa vurdu; Fıratcan ona vurdu. Kolay çözülecek net bir penaltı lakin veremedi, VAR müdahalesi yedi. 80'de Metehan'a Thalisson'un hareketi net penaltıydı veremediler. Ligde 4 haftada 3 maç yaptı. Çağdaş Altay adına iyi performans. Bu maçın farklı skorla bitmesi hakem için büyük avantaj oldu.



Beş yıldızlık oyun! - Zeki Uzundurukan



Trabzonspor ve sekiz maçtır suskun olan Onuachu için tam bir patlama maçı oldu. Fatih Tekke'ye Trabzonspor'a verdiği hizmetler için teşekkür etmek lazım. Hüseyin Çimşir, hoca arayışlarının gölgesinde sorumluluk üstlendi ve Trabzonspor'a daha ilk maçında hayat verdi. İki maçtır kulübede unutulan Pina'yı 11'de oynattı, Pina harika bir asistle Onuachu'ya 'al da at' dedi. Aral Şimşir 11'de başladı, ilk golün asistini yaptı. Orta sahada Melih'in yerine bir tecrübe abidesi Ozan Tufan'a görev verdi Hüseyin hoca. Pina ve Salah sağ kanatta başkent ekibini adeta canından bezdiren bindirmeler yaptı. Aral'ın hücum yönü çok güçlü ama işin savunma tarafında zayıf kaldı. Mustafa'ya yeteri kadar yardım edemedi Aral. Gençlerbirliği bu kanattan etkili ataklar yaptı.



Peki Fatih hoca sonrasında Hüseyin Çimşir ile ne değişti de Trabzonspor dün Gençlerbirliği karşısında şahlandı! Bu soruya cevap arayalım birlikte. Elbette ki teknik adamların elinde bir sihirli değnek yok. Ama Hüseyin hoca, savunma ve hücum oyuncularına 'birbirinize yakın oynayın' demiş. Trabzonspor'un bu sezon en büyük eksikliği buydu. Hücumda çoğalamıyor, savunmada az adamla yakalanıyordu. Dün çok adamla hücum yapan ve en önemlisi de hızlı futbol oynayan bir takım vardı sahada. Savunma da yardımlaşma üst düzeydeydi. Hüseyin Çimşir'in en radikal kararı bence Ozan Tufan oldu. Ayrıca Aral Şimşir'e de güvenmesi önemliydi. O Aral dün asist yaptı, şutlar attı, ceza sahasına adrese teslim ortalar gönderdi.



Trabzonspor ilk 20 dakikada farkı yakaladıktan sonra oyunu rölantiye almak istedi. Gençlerbirliği çok iyi bir geçiş takımı. Üçüncü bölgede çok hızlı oyuncuları var. Çok çabuk geriye düştüler ama pes etmeden savaştılar. Pozisyonlar da buldular. 34 yaşındaki Muhammed Salah adeta 'Şimşek McQueen' gibi. Topla ve topsuz oyunda çok hızlı. Önüne atılan toplarda ise rüzgar gibi... Gençlerbirliği karşısında 700. maçına çıkan Salah, kariyerindeki 338. golünü attı. Bu arada dün attığı iki golle patlama yapan Onuachu sakatlandı ve ilk yarının son anlarında çıktı. Yerine yeni transfer Dju girdi. Dju girer girmez iki kez golle burun buruna geldi. Çok hızlı bir santrfor. Geçen sezon Midtjylland'da tam 58 gol katkısı verdi Aral-Dju ikilisi. (Franculino Dju: 22 gol, 3 asist; Aral: 12 gol, 21 asist) Müthiş ikili Trabzonspor forması altında bu sezon çok can yakar.



Dju ilk maçında golünü de attı. Artık Onuachu sakatlandığında 'eyvah' demeyecek Trabzonspor taraftarı! Çünkü Dju var. Bu arada Fabinho'nun savunma yardımını beğendim. Oyunun savunma yönünde de dik duran bir oyuncu Fabinho... Trabzonspor'un etkili oyunu ikinci yarıda da devam etti. Muhammed Salah'ın Muçi'ye asisti ile tabelayı 4-0'a getirdi Fırtına. Dju, 78'de skoru ilan etti ve ilk maçında gol siftahı yaptı. Trabzonspor çok iyi bir takım. Salah, Trabzonspor'un gücüne güç kattı. Doğru ve güçlü bir oyunla Trabzonspor'un sahada neler yapabileceğini dün gördük. Hoca arayışları sürüyor. Ama unutulmasın ki, yabancı teknik adamla bizim ligimizde başarı zor. En yakın örnek Mourinho! O yüzden Hüseyin Çimşir'e süre vermek, şans tanımak lazım diye düşünüyorum. Bu arada üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan (Filenin Sultanlarını) A Milli Kadın Voleybol Takımımızı da yürekten kutluyorum. Helal olsun size!