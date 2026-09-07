Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde 10 kişi gözaltına alındı! Kamera kayıtlarında FETÖ'cü gardiyanın radyo oyunu ortaya çıktı
FETÖ kumpasıyla girdiği cezaevinde şüpheli şekilde ölen Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin sır perdesi aralandı. Gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün, Kozinoğlu'nun koğuşundan basılan acil durum butonunun sesini bastırmak için radyonun sesini açtığı belgelendi. Yürütülen operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. FETÖ firarisi 1 şüphelinin yurt dışında olduğunu belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.
KARANLIK PERDE YILLAR SONRA ARALANIYOR
Kozinoğlu'nun şüpheli ölümündeki karanlık perde, yıllar sonra ortaya çıkan kamera kayıtları ve istihbarat raporlarıyla aydınlanıyor. Eski MİT mensubunun kumpas davalarındaki tüm karanlık noktaları mahkemede açıklamadan hemen önce susturulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adli sürecin derinleşerek devam edeceği bildirildi.
"HİÇBİR ŞÜPHENİN ARAŞTIRILMADAN BIRAKILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. Kamu vicdanında soru işareti oluşturan dosyaları, aradan geçen zamana bakmaksızın yeniden ele alıyor; ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanmış, Silivri Devlet Hastanesine sevk edilmiş; hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş; ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış; 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" dedi.
'HİÇBİR DOSYANIN UNUTULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'
Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın dosyayı yeniden incelediğini kaydederek, "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hâkimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firasi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde; gerçeğin ortaya çıkarılması, varsa sorumluların tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanması için çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı
SIRADAN BİR KALP KRİZİ DEĞİL PLANLANMIŞ BİR SUİKAST
Ergenekon kumpasıyla tutuklanan ve mahkemede konuşmasına günler kala koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu'nun son anlarında yaşananlar, sıradan bir kalp krizini değil, adım adım planlanmış bir suikast organizasyonunu işaret ediyor.
Görev yaptığı Bosna'da 'Fedai', Azerbaycan'da 'Köroğlu', Afganistan'da 'Türk General', Türkistan'da 'Hayalet' olarak bilinen Kozinoğlu'nun koğuşundan sorumlu gardiyanın, acil butonunu duyunca radyonun sesini açarak durumu umursamadığı, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından ise kısa süre sonra başka bir cezaevine görevlendirildiği, ardından da sırra kadem bastığı ortaya çıktı.
RADYONUN SESİNİ AÇTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet savcısı iken Mehmet Akif Ersoy soruşturması başta olmak üzere ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmalarını yürüten Ebubekir Efe'nin, Haziran kararnamesi ile Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak atanarak Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne yönelik soruşturmayı yürüttüğü ortaya çıktı.
Mayıs 2011'de göreve başlayan Ferhat Veysi Gül isimli gardiyan, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirildi. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basıldı. Ancak merkezi panoda uyarıyı gören Gül, müdahale etmek yerine skandal bir hamleye imza attı.
Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, infaz koruma memuru Gül'ün uyarının ardından tam ters istikamete giderek odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtığı, böylece diğer gardiyanların alarmı duymasını engellediği belirlendi.
ŞÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN
Yardım çığlıklarını telsiz ve radyo sesiyle boğan gardiyanın ardından soğukkanlılıkla mescide yöneldiği görüldü. Olayın üzerinden yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra durum diğer görevlilerce fark edildi.
Gül ise şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girerek hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kozinoğlu, hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.
ÖRGÜT EVLERİNDE GİZLENDİ
Kozinoğlu'nun ölümünün ardından şüpheleri üzerine çekmemek için adeta sırra kadem basan Ferhat Veysi Gül, 6 ay boyunca İstanbul'da sabit bir ikametgâhı olmadan yaşadı.
Hücre tipi örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen zanlı, Kasım 2011'deki ölümden yaklaşık bir ay sonra Bakırköy Kadın Cezaevi'ne nakledildi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölmesinin ardından Gül, 2012 yılında örgütün kapatılan Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kayıt yaptırdı.
2013 yılında gardiyanlık görevinden istifa eden şahsın, Türkiye'den kaçtığı güne kadar hiçbir resmî sigorta kaydının bulunmaması, örgüt tarafından özel olarak finanse edildiği şüphelerini üzerine çekti.
FRANSA'YA FİRAR ETTİ
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından örgüt üyelerine yönelik başlatılan büyük temizlikten kaçmaya çalışan infaz memuru Ferhat Veysi Gül, darbe teşebbüsünden 18 gün sonra, 2 Ağustos 2016'da Atatürk Havalimanı üzerinden Fransa'ya firar etti.
FETÖ'nün karanlık sırlarını taşıyan Ferhat Veysi Gül hakkında, 2021'de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamaya yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.
Kozinoğlu'nun mahkeme öncesinde susturulması, kumpas davalarının en karanlık sayfalarından biri olarak tarihe geçerken, firari gardiyanın iadesi için uluslararası adli süreç devam ediyor.
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