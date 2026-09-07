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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Terörsüz Türkiye, kiralık sosyal konut, dış politika ve ekonomi masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında Türkiye'nin iç ve dış gündemindeki kritik başlıklar ele alınacak. Masada Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, Suriye'deki gelişmeler, ABD-İran çatışması ve ekonomideki yeni hedefler bulunuyor. Toplantının ardından kiralık sosyal konut projesine ilişkin yeni bir müjdenin de gelmesi bekleniyor.

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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Terörsüz Türkiye, kiralık sosyal konut, dış politika ve ekonomi masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine, gündemdeki önemli başlıkları görüşmek üzere bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Toplantının ana başlıklarını Terörsüz Türkiye süreci, dış politika ve ekonomi oluşturacak.

Video Oynatma İkonu Terörsüz Türkiye'de yeni adımlar ve kiralık sosyal konut projesi değerlendirilecek

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA

Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye sürecinde sahadan gelen son durumun kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Silah bırakma sürecinde gelinen aşama, sahadan gelen raporlar ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar masaya yatırılacak. Süreçte kritik eşiklerin aşılmasıyla birlikte hükümetin yol haritasında atacağı yeni adımlar da değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada sürece ilişkin "Çok önemli mesafe katettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır; o da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir." ifadelerini kullanmıştı.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Terörsüz Türkiye, kiralık sosyal konut, dış politika ve ekonomi masada-2

KİRALIK SOSYAL KONUT MÜJDESİ BEKLENİYOR

Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın kamuoyuna yapacağı açıklamalarda hem toplantıda ele alınan başlıklara hem de sosyal konut projesine ilişkin yeni detaylara yer vermesi bekleniyor.

Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen kiralık sosyal konut projesinin İstanbul'la sınırlı kalmayarak Türkiye geneline yayılması gündemde.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde ilk konutların tamamlanmaya başlandığını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı bir açıklama yapacağını belirtmişti.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Terörsüz Türkiye, kiralık sosyal konut, dış politika ve ekonomi masada-3

DIŞ POLİTİKADA SICAK GÜNDEM

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ise dış politika olacak.

Başkan Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında yürüttüğü temasların ve zirvenin perde arkasına ilişkin detayların kabine üyeleriyle paylaşılması bekleniyor.

Suriye'deki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına yönelik politikası ile bölgedeki son gelişmeler değerlendirilecek.

Öte yandan ABD ile İran arasında yaşanan çatışmalar da yakından takip ediliyor. Bölgedeki gelişmelerin enerji piyasalarına yansımaları ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin Türkiye ekonomisine olası etkileri de ele alınacak.

Başkan Erdoğan, Suriye konusunda Türkiye'nin önceliğini, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor." sözleriyle ifade etmişti.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Terörsüz Türkiye, kiralık sosyal konut, dış politika ve ekonomi masada-4

EKONOMİDE ÜÇ YILLIK YOL HARİTASI

Kabinenin masasında ekonomi başlığı da önemli bir yer tutacak.

Türkiye'nin önümüzdeki üç yıllık ekonomik yol haritasını ortaya koyan Orta Vadeli Program'ın (OVP) ayrıntılarının toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

Enflasyonla mücadele, büyüme, istihdam ve ekonomide atılacak yeni adımların yanı sıra OVP kapsamında belirlenen hedeflerin uygulanmasına ilişkin çalışmalar da ele alınacak.

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