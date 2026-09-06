Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler tarafından Kılıç'ın vefatı 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçti.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Kılıç'ın göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi. Ancak oyuncunun vücudunda yara, kesi ya da açık şekilde darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

LENF KANSERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Polis ekipleri, Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.