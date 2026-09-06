Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu: Cenaze programı belli oldu
İstanbul Kağıthane’de ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, kendisinden yaklaşık 1-2 gündür haber alınamamasının ardından evinde ölü bulundu. Kılıç’ın kız arkadaşı Özlem E.’nin anahtarla girdiği evde oyuncuyu salondaki tekli koltukta hareketsiz halde bulduğu öğrenildi. Evinde uyuşturucu madde ele geçirilen ve ölümü “şüpheli” olarak kayıtlara geçen Kılıç'ın cenaze programı da netleşti. Ünlü oyuncu için İstanbul'da anma töreni düzenlenecek, ardından Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.
İstanbul Kağıthane'de ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde ölü bulundu.
Yaklaşık 1-2 gündür kendisinden haber alınamayan Kılıç'ın cansız bedeni, kız arkadaşının eve gelmesi üzerine salondaki koltukta bulundu.
Olay, saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç'tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç'ın yaşadığı eve geldi.Kağıthane’de oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç'ın evine, kendisinde bulunan anahtarla girdi.
SALONDAKİ KOLTUKTA HAREKETSİZ BULDU
Özlem E., Kılıç'ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Kılıç'ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler tarafından Kılıç'ın vefatı 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçti.
VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Kılıç'ın göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi. Ancak oyuncunun vücudunda yara, kesi ya da açık şekilde darp izine rastlanmadığı öğrenildi.
LENF KANSERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ
Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Polis ekipleri, Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
ESKİ ROL ARKADAŞI EVİNİN ÖNÜNE GELDİ
Oyuncunun vefat haberini alan Serhat Kılıç'ın yakınları, evinin önüne geldi. Yakınları gözyaşlarına boğulurken, Kılıç'ın eski rol arkadaşı oyuncu Eren Vurdem de gelenler arasındaydı.
SETE ÇIKMADAN DİZİYE VEDA ETMİŞTİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Serhat Mustafa Kılıç'ın TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisine sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı belirtildi. Yapılan kontrollerle ünlü oyuncuya boyun fıtığı teşhisi konuldu. Doktor, ünlü oyuncunun bir süre aksiyon sahnelerinde yer almasını uygun görmedi.
AŞIRI ALKOL TÜKETTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Öte yandan oyuncunun son dönemde aşırı alkol tükettiğine yönelik bilgi edinildi. Ancak bu durumun ölümle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI
Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI
Kılıç'ın vefatı sonrası ünlü isimler taziye mesajlarını sosyal medyadan paylaştı.
ŞORAY UZUN: ÖMRÜMÜZÜN 10 YILINI BERABER GEÇİRDİK
Vefat eden Serhat Kılıç'ın Seksenler dizisinden rol arkadaşı Şoray Uzun:
"Ömrümüzün 10 yılını beraber geçirdik. Güldük, ağladık, kavga ettik, barıştık, uzun uzun dertleştik, uzun uzun sustuk. Şarkılar söyledik.
Tabii sen çok daha güzel söyledin. Ben karşılıklı oynarken bazen seni seyrederken repliğimi unuturdum... Huzur içinde uyu."
CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ
51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Menajeri Tolga Çinkitaş, İstanbul'daki anma töreni ile Ankara'da gerçekleştirilecek cenaze ve defin programının ayrıntılarını açıkladı.
Çinkitaş'ın verdiği bilgiye göre Kılıç için yarın saat 12.00'de Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek. Oyuncunun cenazesi salı günü Ankara'da toprağa verilecek.
Cenaze namazı öğle namazında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak. Kılıç, cenaze namazının ardından Ankara'da defnedilecek.
MENAJERİ CENAZE PROGRAMINI AÇIKLADI
Serhat Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, yaşadıkları üzüntüyü dile getirirken oyuncunun sevenlerinden çok sayıda mesaj aldıklarını söyledi.
Çinkitaş, "Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar. İstanbul'da da yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Buraya tüm dostlarını bekliyoruz. Salı günü cenazemiz öğle namazında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da defnedilecek" ifadelerini kullandı.
CEYHUN FERSOY: NE GÜNLER YAŞADIK BERABER
"Ergun plak abiiii Ne günler yaşadık beraber. Seni çok iyi ve güzel hatırlayacağım. Kendine orada iyi bak çok yetenekli abim."
SERHAT MUSTAFA KILIÇ KİMDİR?
1975 doğumlu Serhat Mustafa Kılıç, sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında uzun yıllardır oyunculuk yapan isimler arasında yer alıyordu.
Kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan Kılıç, Teşkilat'ın yeni sezon kadrosuna dahil olmuş ancak sağlık sorunları nedeniyle sete çıkamadan projeden ayrılmıştı.