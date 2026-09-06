Şampiyonluk sonrası parkede renkli anlar: Elif Şahin, Derya Cebecioğlu'nun röportajına böyle dahil oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı nefes kesen mücadelede 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Filenin Sultanları'ndan Derya Cebecioğlu ve kaptan Eda Erdem şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.
2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
Son sayıya kadar heyecanın bir an olsun düşmediği karşılaşmanın ardından, tarihi zaferin mimarları parkede duygularını paylaştı.
DERYA: TAKIM ARKADAŞLARIMLA GURUR DUYUYORUM
Milli oyuncu Derya Cebecioğlu, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada büyük mutluluk yaşadığını belirtti.
Cebecioğlu, "Seyircimiz önünde yine Avrupa şampiyonuyuz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Milli takım forması terletmeyi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
Derya Cebecioğlu'nun röportajı sırasında ise renkli anlar yaşandı. Milli voleybolcu TRT 1 ekranlarına konuşmasını sürdürürken Elif Şahin röportaja dahil oldu ve mikrofona yaklaşarak "Şampiyon!" diye bağırdı.
KAPTAN EDA ERDEM'DEN DUYGUSAL SÖZLER
Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem ise takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi. Şampiyonlukta tribün desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdem, şu ifadeleri kullandı:
"Bu takımla inanılmaz gurur duyuyorum. Seyirci harikaydı, destek harikaydı. Onların baskısı olmasa 3-2'ye getiremezdik. Herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bizlere en iyisini vermeye çalıştılar, biz de sahaya en iyisini koymaya çalıştık."
Şampiyonluğun kendileri için çok özel olduğunu belirten Eda Erdem, "3 yıl sonra yeniden şampiyon olmak inanılmaz bir duygu! Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul, bu gurur hepimizin." dedi.