KAPTAN EDA ERDEM'DEN DUYGUSAL SÖZLER

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem ise takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi. Şampiyonlukta tribün desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Bu takımla inanılmaz gurur duyuyorum. Seyirci harikaydı, destek harikaydı. Onların baskısı olmasa 3-2'ye getiremezdik. Herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bizlere en iyisini vermeye çalıştılar, biz de sahaya en iyisini koymaya çalıştık."

Şampiyonluğun kendileri için çok özel olduğunu belirten Eda Erdem, "3 yıl sonra yeniden şampiyon olmak inanılmaz bir duygu! Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul, bu gurur hepimizin." dedi.