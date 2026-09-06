Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı.

BÜYÜME YÜZDE 3,3 ENFLASYON YÜZDE 28,4 OLARAK REVİZE

OVP hazırlık sürecinde ilgili tüm kamu kurumları, özel sektör ve meslek kuruluşlarıyla istişareler yürütüldüğünü anlatan Yılmaz, "Ortak aklı ve katılımcılığı esas alan anlayışla hazırladığımız programımızda, ilgili tüm taraflarla yürüttüğümüz istişareler politikalarımıza yansıtılmıştır." dedi.

Küresel ekonomideki jeopolitik gerilimlerin ekonomik göstergeleri derinden sarstığını vurgulayan Yılmaz, "Dünya ekonomisi son dönemde ekonomik, teknolojik ve jeopolitik gelişmelerin iç içe geçtiği, öngörülebilirliğin azaldığı ve risklerin tarihi yüksek seviyelere çıktığı yeni süreçten geçmektedir." diye konuştu.

Değişen şartlar doğrultusunda makroekonomik göstergelerin güncellendiğini aktaran Yılmaz, Brent petrol varsayımının 64,3 dolardan 89,3 dolara yükseldiğini kaydetti.

Bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin 2026 yılı büyüme tahmininin yüzde 3,3 olarak güncellendiği, sanayi büyümesinin yüzde 2,3 seviyesine çekildiği, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 28,4 olarak revize edildiği bildirildi.

Turizm gelirleri tahmini savaşın etkisiyle 68 milyar dolardan 65 milyar dolara revize edildi.