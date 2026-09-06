





İKİNCİ MAĞDUR: "SANA BELEDİYEDE İŞ AYARLAYAYIM MI?"



Dosyaya giren ikinci yeni mağdur ifadesinde ise olayların yaklaşık 4 yıl önce başladığı anlatıldı. Mağdur kadın, Tuğçe Güney'le ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştığını belirterek, Güney'in daha tanıştıkları gün telefon numarasını aldığını ve kendisine "Sana belediyede iş ayarlayayım mı?" diye sorduğunu söyledi.



O dönemde çalışmadığı için teklife olumlu yaklaştığını belirten kadın, birkaç gün sonra Güney'in kendisini arayarak "Seni Muhittin Başkan'ın evine götüreceğim, seni tanıştırıp belediyede işe sokacağım." dediğini aktardı.



AKŞAM YEMEĞİ İÇİN BÖCEK'İN EVİNE GİTTİ



Mağdurun anlatımına göre Tuğçe Güney, daha sonra kendisini arayarak Muhittin Böcek'in evine akşam yemeğine gideceklerini söyledi. İkili Konyaaltı'nda buluşarak taksiyle Böcek'in evine gitti.



Kadın, evde Muhittin Böcek'in yanı sıra kendisini asistan olarak tanıtan 30'lu yaşlarda bir erkeğin bulunduğunu söyledi. Yemek sırasında ise olayın seyrinin değiştiğini öne sürdü.



"BACAKLARIMA DOKUNMAYA BAŞLADI"



Mağdur, yemek sırasında Muhittin Böcek'in bacaklarına dokunmaya başladığını, rahatsız olması üzerine elini çektiğini söyledi. İfadesinde o gün belediyede işe alınması konusunda hiçbir görüşme yapılmadığını belirtti.

Evden ayrıldıktan sonra Tuğçe Güney'e Böcek'in kendisine neden dokunduğunu sorduğunu anlatan kadın, Güney'in "Seni çok beğenmiş, ondan dokunmuştur, boş ver." şeklinde cevap verdiğini ileri sürdü.



Belediyede işe alınmasının ne olacağını sorduğunda ise Güney'in kendisine "Halledeceğim, merak etme." dediğini aktardı.



BİR HAFTA SONRA BU KEZ EVDE SADECE BÖCEK VARDI



Mağdurun ifadesine göre yaklaşık bir hafta sonra Tuğçe Güney yeniden aradı. Bu kez "Akşam 10.00 gibi Muhittin Böcek'in evine gideceğiz, senin işini halledeceğiz." dedi. Kadın, ilk görüşmede yaşadıkları nedeniyle tedirgin olduğunu ancak belediyede işe alınabileceği düşüncesiyle ikinci kez Böcek'in evine gitmeyi kabul ettiğini anlattı.



Mağdur, ikinci ziyarette evde yalnızca Muhittin Böcek'in bulunduğunu ve Böcek'in kendileri geldiğinde alkol aldığını söyledi. Böcek'in kendisinden yanına oturmasını istediğini belirten kadın, bir süre sonra Böcek'in yeniden bacaklarına ve göğsüne dokunduğunu ileri sürdü.



Kendisini geri çektiğinde Böcek'in bir süre durduğunu, ancak daha sonra yeniden aynı davranışlarda bulunduğunu söyledi. Kadın, Tuğçe Güney'le göz göze geldiklerinde ise Güney'in kendisine "kendini geri çekme" anlamına geldiğini düşündüğü bakışlarla işaret verdiğini iddia etti.



"ONUNLA BİRLİKTE OLURSAN BELEDİYEDE İŞ VERECEK"



Mağdur, yaşananlardan rahatsız olarak evden ayrılmak istediğini söyledi. Tuğçe Güney'in taksi çağırdığını ve kısa süre sonra evden çıktıklarını anlatan kadın, dışarı çıktıktan sonra Güney'in kendisine bu kez açıkça "Muhittin Böcek ile birlikte olursan sana belediyede iş verecek." dediğini ileri sürdü.



Mağdur, bu teklifi kabul etmediğini ve o günden sonra Muhittin Böcek'le bir daha hiçbir şekilde iletişim kurmadığını söyledi.



"TANIŞTIĞI KIZLARA BELEDİYEDE İŞ VAADİNDE BULUNUYORDU"



İkinci mağdurun ifadesinde Tuğçe Güney hakkında daha geniş kapsamlı iddialar da yer aldı. Kadın, Güney'in yalnızca kendisine değil, tanıştığı diğer kadınlara da belediyede iş vaadinde bulunduğunu ileri sürdü. İsimleri dosyada kapatılan bazı kadınlara da belediyede iş vaadi üzerinden fuhuş yaptırmaya çalıştığını iddia etti.



Mağdur ayrıca, Güney'in Gençlik Merkezi'nde gördüğü ve 18 yaşın altında olduklarını tahmin ettiği bazı çocuklara "yurt, burs işinizi halledeceğim" şeklinde vaatlerde bulunduğunu kendisinden duyduğunu söyledi. Ancak kadın, bu çocuklara hangi karşılıkla böyle vaatlerde bulunulduğunu bilmediğini özellikle belirtti.



ORTAK NOKTA: BELEDİYEDE İŞ VAADİ



İki yeni mağdur ifadesinin en dikkat çekici ortak noktası, kadınların Muhittin Böcek'le görüştürülmeden önce veya görüşmeler sırasında belediyede işe alınma vaadiyle karşı karşıya kaldıklarını söylemeleri oldu.



Bir mağdur, bu vaat sonrasında Böcek'le cinsel birliktelik yaşadığını ve 2 bin TL aldığını ileri sürerken; diğer mağdur, iki kez eve götürüldüğünü, fiziksel tacize uğradığını ancak cinsel birliktelik teklifini reddettiğini anlattı.



Her iki ifadede de Tuğçe Güney'in kadınlarla Muhittin Böcek arasındaki bağlantıyı kuran ve belediyede iş vaadini dile getiren kişi olarak gösterilmesi dikkat çekti.



BÖCEK DOSYASINDA BASINA YANSIYAN MAĞDUR İFADESİ 5'E ÇIKTI



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce 3 mağdurun benzer nitelikteki anlatımları kamuoyuna yansımıştı. Yeni ortaya çıkan iki ifadeyle birlikte Muhittin Böcek ve çevresine ilişkin fuhuş soruşturmasında basına yansıyan mağdur ifadesi sayısı 5'e yükseldi.

Yeni ifadelerle birlikte soruşturmada özellikle belediyede işe yerleştirme vaadinin kadınları Muhittin Böcek'le görüştürmek amacıyla kullanıldığı, Tuğçe Güney'in bu süreçteki rolü ve aynı yöntemle başka kadınların da benzer ortamlara yönlendirilip yönlendirilmediği başlıklarının daha da önem kazandığı değerlendiriliyor.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çok yönlü olarak sürüyor.