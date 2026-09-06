Milyoner stüdyosunu ters köşeye yatıran sesli soru: Seyirci de bilemedi!
"Ne olur yönlendirmemiş olayım" diyerek seyirciye uyan Milyoner yarışmacısına son darbe Oktay Kaynarca'dan geldi. Yüzde 59'luk 'Çelik' oyuyla elenen yarışmacı, Kaynarca'nın "Çelik'in böyle bir şarkı söyleme ihtimali yok" esprisiyle stüdyodan kahkahalar eşliğinde uğurlandı.
Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta, sesli soruda kullandığı seyirci jokerine rağmen doğru cevabı bulamayan yarışmacı erken veda etti.
Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören İdil Nazlı Deveci, "Tam Zamanı" adlı şarkının yorumcusunu bulmaya çalışan yarışmacı, seçenekler arasında kararsız kalınca stüdyoda renkli anlar yaşandı.
JOKER KARARI YANILTTI
Oktay Kaynarca, yarışmacıya şarkıyı seslendiren kişinin kim olduğunu sordu. Şıklarda Güven Baran, Hakan Peker, Serdar Ortaç ve Çelik yer aldı.
Serdar Ortaç'ın doğru cevap olamayacağını düşünen yarışmacı, diğer seçenekler arasında kararsız kaldı ve seyirci jokerini kullandı.
Oylamada seyircilerin yüzde 59'u Çelik'i işaretledi. Güven Baran yüzde 33'te kalırken Hakan Peker'e yüzde 8 oy çıktı.
YANLIŞ CEVAP STÜDYODA GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU
Seyircilerin tercihi üzerine Çelik'i son karar olarak söyleyen yarışmacı, doğru cevabı bulamadı.
Şarkının gerçek yorumcusu Güven Baran'dı.
Yanlış cevap sesinin ardından Oktay Kaynarca, "Çelik. Bildiğimiz Çelik. Çelik'in böyle bir şarkı söyleme ihtimali yok" sözleriyle stüdyoda gülüşmelere neden oldu.