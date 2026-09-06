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Milyoner stüdyosunu ters köşeye yatıran sesli soru: Seyirci de bilemedi!

"Ne olur yönlendirmemiş olayım" diyerek seyirciye uyan Milyoner yarışmacısına son darbe Oktay Kaynarca'dan geldi. Yüzde 59'luk 'Çelik' oyuyla elenen yarışmacı, Kaynarca'nın "Çelik'in böyle bir şarkı söyleme ihtimali yok" esprisiyle stüdyodan kahkahalar eşliğinde uğurlandı.

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Milyoner stüdyosunu ters köşeye yatıran sesli soru: Seyirci de bilemedi!

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta, sesli soruda kullandığı seyirci jokerine rağmen doğru cevabı bulamayan yarışmacı erken veda etti.

İdil Nazlı Deveciİdil Nazlı Deveci

Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören İdil Nazlı Deveci, "Tam Zamanı" adlı şarkının yorumcusunu bulmaya çalışan yarışmacı, seçenekler arasında kararsız kalınca stüdyoda renkli anlar yaşandı.

Stüdyoda renkli anlar yaşandı.Stüdyoda renkli anlar yaşandı.

JOKER KARARI YANILTTI

Oktay Kaynarca, yarışmacıya şarkıyı seslendiren kişinin kim olduğunu sordu. Şıklarda Güven Baran, Hakan Peker, Serdar Ortaç ve Çelik yer aldı.

Joker hakkını kullandı.Joker hakkını kullandı.

Serdar Ortaç'ın doğru cevap olamayacağını düşünen yarışmacı, diğer seçenekler arasında kararsız kaldı ve seyirci jokerini kullandı.

Doğru cevabı bulamadı.Doğru cevabı bulamadı.

Oylamada seyircilerin yüzde 59'u Çelik'i işaretledi. Güven Baran yüzde 33'te kalırken Hakan Peker'e yüzde 8 oy çıktı.

Doğru cevap Güven Baran’dı.Doğru cevap Güven Baran’dı.

YANLIŞ CEVAP STÜDYODA GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Seyircilerin tercihi üzerine Çelik'i son karar olarak söyleyen yarışmacı, doğru cevabı bulamadı.

Milyoner stüdyosunu ters köşeye yatıran sesli soru: Seyirci de bilemedi!-7

Şarkının gerçek yorumcusu Güven Baran'dı.

(Haberde yer alan görseller ATV ve takvim.com.tr grafik servisine aittir.)(Haberde yer alan görseller ATV ve takvim.com.tr grafik servisine aittir.)

Yanlış cevap sesinin ardından Oktay Kaynarca, "Çelik. Bildiğimiz Çelik. Çelik'in böyle bir şarkı söyleme ihtimali yok" sözleriyle stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

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