FBI SORDU: "CİNAYETİN İŞLENDİĞİ ARAÇLA KÖPRÜYE NEDEN GERİ DÖNDÜNÜZ?" Bu kayıtlar Umut Altaş'ın ilk günkü anlatımıyla çelişince FBI ajanları sorguyu derinleştirdi. Altaş sonunda, olayın ardından Mustafa Türkay Sonel'le aynı BMW ile yeniden köprü bölgesine döndüklerini anlattı. FBI görevlileri "Az önce birinin öldürüldüğü araçla köprüye neden geri dönesiniz ki?" diye sordu. Altaş'ın cevabına göre Sonel, "Herhangi bir kamera var mı diye bakmak için oraya gideceğiz." demişti. "KAMERALAR KAYIT YAPMAYACAK" İDDİASI FBI sorgusunda Gülistan Doku'nun son görüldüğü viyadüğü gören üniversite kamerasının kayıtlarına ilişkin de dikkat çekici bir soru yöneltildi. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in kendisine köprüye geri döndükleri sırada kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini öne sürdü. Altaş kamera kayıtlarının kim tarafından veya nasıl silindiğini ise bilmediğini söyledi. "BENİM GÜCÜMÜ BİLİYORSUN, SENİ VE AİLENİ ÖLDÜREBİLİRİM" Altaş, cinayetten sonra tehdit edildiğini de ileri sürdü. İfadesine göre Mustafa Türkay Sonel kendisine "Benim gücümü biliyorsun, seni ve aileni öldürebilirim." dedi. Altaş ayrıca Sonel'in "Biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar." şeklinde konuştuğunu iddia etti. Susması için kendisine para teklif edildiğini, bunu kabul etmediğini ancak Sonel'in cüzdanına para koyduğunu da öne sürdü.







HAMİLELİK VE KÜRTAJ İDDİASI FBI SORGUSUNDA



Dosyanın en hassas başlıklarından biri ise Gülistan Doku'nun hamile bırakıldığı ve kürtaja zorlandığı yönündeki iddialardı. Altaş, FBI sorgusunda bu konuda doğrudan bilgi sahibi olmadığını söyledi. Ancak daha önce eski işvereni Rüstem Keskin'le yaptığı görüşmenin içeriği kendisine okununca önemli bir gelişme yaşandı.



Altaş'ın Keskin'e, Mustafa Türkay Sonel'in kendisine Gülistan'ın hamile kaldığını, kürtaj yaptırmasını istediğini, Gülistan'ın bunu kabul etmeyerek çığlık attığını ve bunun üzerine başından tek el ateş ederek öldürdüğünü anlattığını söylediği kayıtlara yansımıştı.



FBI görevlileri bu sözlerin kendisine ait olup olmadığını sordu. Altaş önce cevap vermek istemedi. Ardından kararından vazgeçerek, bu beyanların kendisine ait olduğunu kabul etti.



Ancak hemen ardından hamilelik ve kürtaj konusunda tahminde bulunmuş olabileceğini ve bazı ayrıntıları hatırlamadığını savundu.



TEK SEFERLİK VİDEO İDDİASI: PARÇALANMIŞ CESET



FBI dosyasındaki bir diğer çarpıcı başlık ise Altaş'ın eski işverenine anlattığı WhatsApp videosu oldu. Sorgu tutanağına göre Altaş daha önce, Mustafa Türkay Sonel'in kendisine WhatsApp üzerinden yalnızca bir kez görüntülenebilen bir video gönderdiğini; videoda parçalanmış bir ceset gördüğünü anlatmıştı.



FBI sorgusunda Altaş, videoyu aldığını ve Mustafa Türkay Sonel'in gönderdiğini doğruladı. Videonun birkaç saniye sürdüğünü ve bir kişinin bir ceset parçasını tuttuğunu söyledi. Ancak videodaki cesedin Gülistan Doku'ya ait olup olmadığını kesin olarak belirleyemediğini savundu.

FBI görevlileri, eski işverenine videodaki kişinin Gülistan olduğunu söylediği yönündeki eski beyanını hatırlattığında, Altaş bu sözlerin de kendisine ait olduğunu kabul etti ancak görüntüyü net göremediğini ileri sürdü.



FBI'DAN KRİTİK SORU: "CİNAYET SIRASINDA ORADA MIYDIN?" İki günlük sorgunun en kritik anlarından biri 91'inci soru oldu. Altaş'a, eski patronuyla yaptığı konuşmada cinayet sırasında Mustafa Türkay Sonel'le birlikte olduğunu ima eden sözleri hatırlatıldı ve açıkça "Gülistan Doku öldürüldüğü sırada Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan Doku ile birlikte miydiniz? Olaya bizzat tanık oldunuz mu?" diye soruldu.



Altaş'ın cevabı FBI tutanağına şöyle geçti: "Hepsine evet."



FBI ajanları daha sonra bir kez daha, iki günlük sorgu boyunca verdiği çelişkili beyanlara rağmen cinayet sırasında olay yerinde bulunduğu yönündeki açıklamasının geçerli olup olmadığını sordu. Altaş, olay yerinde olduğunu doğruladı.



BABASINA MESAJI: "ROL YAPMAYI BIRAK, BENİ SUSTURAN SENDİN"



Dosyanın çarpıcı delillerinden biri de Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'ın telefonunda ele geçirilen WhatsApp mesajı oldu. Soruşturma makamlarının telefon incelemesinde Umut Altaş'ın babasına "Rol yapmayı bırak. Beni susturan sendin." mesajını gönderdiği tespit edildi. FBI görevlileri mesajı Umut Altaş'a sordu.



Altaş, mesajı kendisinin gönderdiğini kabul etti. Ancak neden böyle yazdığını açıklamakta zorlandı ve hatırlamadığını söyledi. FBI görevlileri, mesajın Umut Altaş'ın Gülistan Doku olayı nedeniyle susturulduğu ve ABD'ye gönderilmesinde babasının rolü bulunduğu anlamına gelebileceğini söyledi. Altaş önce ABD'ye gitme kararının kendi fikri olduğunu söyledi. Sorgu derinleştirildiğinde ise "Hepimizin fikriydi." cevabını verdi.

Altaş, Türkiye'den 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'dan Meksika'ya uçtuğunu, ardından ABD sınırına geçtiğini anlattı. Sınırı yasa dışı şekilde geçebilmek amacıyla bir Meksika vatandaşına yaklaşık 10 bin dolar ödendiğini söyledi. Altaş'a göre bu para Tunceli'de babası tarafından doğrudan ilgili kişiye ödendi.