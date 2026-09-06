Memur ve memur emeklisine ocakta yüzde 7 zam hesabı! OVP açıklandı, rakamlar değişti: Kalem kalem yeni maaşlar
Memurlara ve memur emeklilerine ocak ayında yüzde 5 artışa ilaveten enflasyon farkı görünürken, OVP’den artışın ipucu geldi. OVP'deki yüzde 28,4 enflasyon tahmini memura yüzde 1,91 fark getiriyor. Buna göre, En düşük memur maaşı 75.140, emekli aylığı 33.734 TL'ye çıkacak. Takvim.com.tr yeni maaşları kalem kalem hesapladı.
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi ocak zammını merakla bekliyor. 2027'nin ilk zammı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 olurken, buna 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark da eklenecek.
Bu farkın, dolayısıyla da ocak zammının ipucu da şimdiden geldi.
İŞTE OVP'YE GÖRE ARTIŞLAR
Orta Vadeli Program'da (OVP), 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.04 olacak. Yüzde 7'lik oran aşıldığı için memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilecek. Bu fark da tahmine göre yüzde 1.91 olacak.
Ocak zammı bu fark ile yüzde 7'ye yükselecek.
TABAN AYLIKLAR NE OLACAK?
En düşük memur maaşı temmuz ayında 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 7 olursa 75 bin 140 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık temmuz itibarıyla 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükseldi. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 7 çıkarsa 33 bin 734 liraya ulaşacak.
ANKETLER NE DİYORDU?
Merkez Bankası, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncellemişti. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 8.7 olabileceğini göstermişti. Bu da memurların ve memur emeklilerinin yüzde 1.59 enflasyon farkıyla yüzde 6.67 zam alabileceğini ortaya koymuştu.
Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.43 çıkmıştı. Bu tahmin, bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 9.91 olabileceğine, milyonların ocak zammının da yüzde 2.72 enflasyon farkıyla yüzde 7.86 çıkabileceğine işaret ediyordu.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.49 olarak gerçekleşmişti. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.97 memurların ve emeklilerinin ocak zammı da yüzde 2.78 enflasyon farkıyla yüzde 7.91 zam olarak bekleniyordu.
Finansal Kurumlar Birliği'nin araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30.47 çıkmıştı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10.8, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 8.73 olarak öngörülüyordu.
Not: Maaş hesaplamalarına aile yardımı (çalışmayan eş ve 0–6 yaş arası 2 çocuk) dahildir.
MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?