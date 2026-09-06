Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi ocak zammını merakla bekliyor. 2027'nin ilk zammı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 olurken, buna 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark da eklenecek. Bu farkın, dolayısıyla da ocak zammının ipucu da şimdiden geldi.

İŞTE OVP'YE GÖRE ARTIŞLAR



Orta Vadeli Program'da (OVP), 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.04 olacak. Yüzde 7'lik oran aşıldığı için memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilecek. Bu fark da tahmine göre yüzde 1.91 olacak.



Ocak zammı bu fark ile yüzde 7'ye yükselecek.