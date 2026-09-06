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Memur ve memur emeklisine ocakta yüzde 7 zam hesabı! OVP açıklandı, rakamlar değişti: Kalem kalem yeni maaşlar

Memurlara ve memur emeklilerine ocak ayında yüzde 5 artışa ilaveten enflasyon farkı görünürken, OVP’den artışın ipucu geldi. OVP'deki yüzde 28,4 enflasyon tahmini memura yüzde 1,91 fark getiriyor. Buna göre, En düşük memur maaşı 75.140, emekli aylığı 33.734 TL'ye çıkacak. Takvim.com.tr yeni maaşları kalem kalem hesapladı.

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Memur ve memur emeklisine ocakta yüzde 7 zam hesabı! OVP açıklandı, rakamlar değişti: Kalem kalem yeni maaşlar

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi ocak zammını merakla bekliyor. 2027'nin ilk zammı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 olurken, buna 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark da eklenecek.

Bu farkın, dolayısıyla da ocak zammının ipucu da şimdiden geldi.

Memur ve memur emeklisine ocakta yüzde 7 zam hesabı! OVP açıklandı, rakamlar değişti: Kalem kalem yeni maaşlar-2

İŞTE OVP'YE GÖRE ARTIŞLAR

Orta Vadeli Program'da (OVP), 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.04 olacak. Yüzde 7'lik oran aşıldığı için memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilecek. Bu fark da tahmine göre yüzde 1.91 olacak.

Ocak zammı bu fark ile yüzde 7'ye yükselecek.

Memur ve memur emeklisine ocakta yüzde 7 zam hesabı! OVP açıklandı, rakamlar değişti: Kalem kalem yeni maaşlar-3

TABAN AYLIKLAR NE OLACAK?

En düşük memur maaşı temmuz ayında 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 7 olursa 75 bin 140 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık temmuz itibarıyla 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükseldi. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 7 çıkarsa 33 bin 734 liraya ulaşacak.

Memur ve memur emeklisine ocakta yüzde 7 zam hesabı! OVP açıklandı, rakamlar değişti: Kalem kalem yeni maaşlar-4

ANKETLER NE DİYORDU?

Merkez Bankası, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncellemişti. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 8.7 olabileceğini göstermişti. Bu da memurların ve memur emeklilerinin yüzde 1.59 enflasyon farkıyla yüzde 6.67 zam alabileceğini ortaya koymuştu.

Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.43 çıkmıştı. Bu tahmin, bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 9.91 olabileceğine, milyonların ocak zammının da yüzde 2.72 enflasyon farkıyla yüzde 7.86 çıkabileceğine işaret ediyordu.

Memur ve memur emeklisine ocakta yüzde 7 zam hesabı! OVP açıklandı, rakamlar değişti: Kalem kalem yeni maaşlar-5
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.49 olarak gerçekleşmişti. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.97 memurların ve emeklilerinin ocak zammı da yüzde 2.78 enflasyon farkıyla yüzde 7.91 zam olarak bekleniyordu.

Finansal Kurumlar Birliği'nin araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30.47 çıkmıştı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10.8, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 8.73 olarak öngörülüyordu.

Unvan / Meslek
Derece / Kademe
Mevcut Maaş (TL)
%7 Zamlı Maaş (TL)
Zam Farkı (TL)
Uzman Doktor
1/4
170.730
182.681
+11.951
Profesör
1/4
153.208
163.933
+10.725
Mühendis
1/4
109.185
116.828
+7.643
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)
1/4
107.110
114.608
+7.498
Araştırma Görevlisi
7/1
102.779
109.974
+7.195
Avukat
1/4
102.135
109.284
+7.149
Başkomiser
3/1
101.242
108.329
+7.087
Polis Memuru
8/1
92.618
99.101
+6.483
Uzman Öğretmen
1/4
92.166
98.618
+6.452
Vaiz
1/4
86.983
93.072
+6.089
Hemşire (Üniversite Mezunu)
5/1
84.845
90.784
+5.939
Öğretmen
1/4
83.254
89.082
+5.828
Teknisyen (Lise Mezunu)
11/1
75.877
81.188
+5.311
Memur (Üniversite Mezunu)
9/1
73.070
78.185
+5.115

Not: Maaş hesaplamalarına aile yardımı (çalışmayan eş ve 0–6 yaş arası 2 çocuk) dahildir.

Memur ve memur emeklisine ocakta yüzde 7 zam hesabı! OVP açıklandı, rakamlar değişti: Kalem kalem yeni maaşlar-6


MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

Unvan / Derece
Mevcut Maaş (TL)
%7 Zamlı Maaş (TL)
Müsteşar (1/1)
112.140
119.989
Genel Müdür (1/1)
99.377
106.333
Profesör (1/4)
80.490
86.125
Pratisyen Hekim (1/4)
68.691
73.499
Kaymakam 1. Sınıf (1/4)
65.853
70.463
Başkomiser (1/4)
47.877
51.228
Mühendis (1/4)
47.693
51.032
Polis Memuru (1/4)
47.093
50.389
Öğretmen (1/4)
46.908
50.191
Hemşire (Lisans - 1/4)
46.908
50.191
İmam-Hatip
46.908
50.191
Avukat (1/4)
46.908
50.191
Şube Müdürü (Lisans - 1/4)
39.681
42.459
Teknisyen (Lise - 1/4)
33.995
36.374
Memur (Lisans - 1/4)
31.313
33.505

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