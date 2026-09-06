Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce sosyal medya platformları üzerinden "müstehcenlik" suçuna yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Tuğba Ekinci ile Ahmet Yılmaz'ın emniyet ve savcılık ifadeleri ile mahkeme sorguları ortaya çıktı. Ekinci, savcılıkta pembe bikinili videosunun müstehcenlik oluşturabileceğini "tahmin ettiğini" ancak buna rağmen paylaştığını söylerken, görüntüde içtiği maddenin esrar değil sigara olduğunu savundu. Ahmet Yılmaz ise "Melibendeli" isimli X hesabının ve hesabındaki dikkat çekici profil yazısının kendisine ait olduğunu kabul ederek, soruşturma konusu paylaşımların tamamını kendisinin yaptığını söyledi. Yılmaz savcılıkta, "Bu paylaşımlardan ötürü pişmanım" dedi.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/2009 sayılı soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce sosyal medya üzerinden müstehcen içerik yayımladığı değerlendirilen kişilere yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım gözaltına alındı. TCK'nın 226. maddesi kapsamında hakimliğe sevk edilen Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici ve Beren Akın tutuklanırken, Çağlayan Yıldırım hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın ardından Tuğba Ekinci ve Ahmet Yılmaz'ın emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğindeki savunmalarının ayrıntıları ortaya çıktı.

TUĞBA EKİNCİ: "MÜSTEHCENLİK OLUŞTURABİLECEĞİNİ TAHMİN EDİYORDUM"

Tuğba Ekinci'nin savcılık ifadesindeki sözleri dikkat çekti. Ekinci, kollukta verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek kendisine gösterilen görüntülerdeki beyaz bikinili ve pembe bikinili kişinin kendisi olduğunu kabul etti.

Pembe bikinili olduğu videoda içtiği maddeye ilişkin de açıklama yapan Ekinci, "Pembe bikinili olduğum videodaki içtiğim şey kesinlikle esrar maddesi değildir. Sigaradır." dedi.

Ekinci ardından soruşturmanın en dikkat çekici ifadelerinden birini kullandı: "Ben bu videoların müstehcenlik oluşturabileceğini tahmin ediyordum. Fakat yine de paylaştım." Sanatçı, daha sonra ailesinden gelen tepkiler üzerine söz konusu videoları sildiğini söyledi.

EMNİYETTE "SPOR YAPIYORDUM" DEDİ

Ekinci'nin emniyet ifadesinde ise Siber Suçlarla Mücadele birimlerince tespit edilen ve başka bir sosyal medya hesabından yayılan video ayrıntılı şekilde soruldu.

Ekinci, görüntülerin kendisine ait olduğunu ancak videonun tespit edildiği X hesabının kendisine ait olmadığını savundu. Söz konusu videoyu kendi Instagram hesabının "story" bölümünde paylaştığını kabul eden Ekinci, videonun daha sonra başka hesaplar tarafından kopyalandığını anlattı.

Ekinci, "Burada yaptığım paylaşım ise ana sayfada sabitlenmeden story olarak adlandırılan anlık bir paylaşımdır. Çektiğim ve paylaşmış olduğum bu videonun suç unsuru olduğunu düşünmedim." dedi. Videoda evinde spor yaptığını savunan Ekinci, görüntüdeki beyaz maddenin de uyuşturucu olmadığını savundu.

Ekinci, emniyet ifadesinde paylaşımı yaptıktan kısa süre sonra ailesinin tepki gösterdiğini ve bunun üzerine içeriği kendi hesabından kaldırdığını söyledi. Ekinci, söz konusu içerikten herhangi bir maddi gelir elde etmediğini de öne sürdü.

MAHKEMEDE SUÇLAMAYI REDDETTİ: "GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI İZLENSİN"

Tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan Ekinci bu kez suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Soruşturma konusu görüntülerin kısa süreli "story" videoları olduğunu belirten Ekinci, videolardan tek tek fotoğraf alınarak müstehcenlik algısı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Ekinci mahkemedeki savunmasında, görüntülerin tamamının izlenmesini talep ederek "Ben görüntülerde spor yapmaktaydım, teşhircilik yapmak gibi bir amacım yoktur." dedi.

Paylaşımlardan para kazanmadığını ve bunların yayılmasına aracılık etmediğini de savunan Ekinci, yaşananlar nedeniyle annesinin kalp krizi geçirdiğini söyleyerek serbest bırakılmasını istedi.

AHMET YILMAZ: SOSYAL MEDYADAN PARA KAZANIYORUM

Ahmet Yılmaz ise emniyet ifadesinde herhangi bir işte çalışmadığını, geçimini sosyal medya üzerinden sağladığını anlattı. Yılmaz, özellikle TikTok üzerinden gelir elde ettiğini ve bu gelirler için vergi ödediğini söyledi.

YouTube, Instagram, TikTok ve X platformlarındaki çeşitli hesapların kendisine ait olduğunu belirten Yılmaz, hesaplarını kendisinin yönettiğini ve başkasının kendi adına paylaşım yapmadığını ifade etti.

YILMAZ: "PAYLAŞIMLARIN TAMAMINI BEN YAPTIM"

Yılmaz'ın savcılık ifadesinde ise sosyal medya hesaplarına ilişkin açık kabulleri yer aldı. Yılmaz, "melibende" isimli sosyal medya profilinin kendisine ait olduğunu, kendisine gösterilen fotoğrafların da kendisine ait bulunduğunu söyledi.

Ayrıca "melibendeli" rumuzlu X hesabının da kendisine ait olduğunu kabul etti. Savcılıkta hesabın profil bölümündeki "Fantazi sevgime hepiniz hoşgeldiniz aşkım" şeklindeki ifadenin kendisine ait olduğu sorulan Yılmaz, bunu da doğruladı. Ardından "Bana göstermiş olduğunuz paylaşımların tamamını ben yaptım." dedi.

Yılmaz savcılık ifadesinde, paylaşımlarının müstehcenlik oluşturabileceğini düşünmediğini savundu. Ancak ifadesini "Bu paylaşımlardan ötürü pişmanım." sözleriyle tamamladı.

ONLYFANS SAVUNMASI: "HESABI BENİM ADIMA BAŞKASI AÇMASIN DİYE AÇTIM"

Ahmet Yılmaz'ın emniyet ifadesinde OnlyFans hesabına ilişkin açıklaması da dikkat çekti. Yılmaz, kendisine gösterilen OnlyFans hesabının kendisi tarafından açıldığını kabul ederken, hesabı aktif olarak kullanmadığını savundu. Hesabı, kullanıcı adının başka bir kişi tarafından alınmasını engellemek amacıyla açtığını belirten Yılmaz, aktif bir içerik paylaşımı yapmadığını öne sürdü.

Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarındaki amacının takipçileriyle günlük hayatını paylaşmak ve kitlesini korumak olduğunu anlattı. TikTok ve YouTube üzerinden canlı yayın yaptığını belirten Yılmaz, takipçiler tarafından gönderilen hediyelerin uygulama tarafından hesabına gelir olarak yatırıldığını söyledi. Başka bir işi bulunmadığını ifade eden Yılmaz, geçimini bu şekilde sağladığını belirtti.

Yılmaz, X hesabındaki "fantezi sevgime hepiniz hoşgeldiniz aşkım" ifadesinin nedenini de emniyette açıkladı. Bu ifadenin gerçek hayatıyla ilgisi olmadığını savunan Yılmaz, "hayal gücüne dayalı" çeşitli fotoğraflar paylaştığını ve profil yazısını bu nedenle kullandığını söyledi.

MAHKEMEDE: "SUÇ OLDUĞUNU BİLSEM PAYLAŞMAZDIM"

Hakimlikteki sorgusunda Ahmet Yılmaz da üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Paylaşımların suç teşkil ettiğini bilmesi halinde bunları yayımlamayacağını söyleyen Yılmaz, geçmişte oyunculuk yaptığını, şu anda ise TikTok ve YouTube üzerinden içerik ürettiğini anlattı.

Yılmaz ve müdafii, paylaşımlarda açık cinsel organ görüntüsü bulunmadığını ve müstehcenlik suçunun oluşmadığını savunarak tutuklama talebinin reddini istedi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kızılcahamam Sulh Ceza Hakimliği, dosyadaki görüntüler, paylaşımların niteliği, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular bulunduğuna ilişkin değerlendirmesinin ardından Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici ve Beren Akın'ın ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi.

Çağlayan Yıldırım ise paylaşımının yaklaşık 3 yıl önceye ait olması ve içeriğinin değerlendirilmesi sonucunda adli kontrol talebiyle sevk edildi; hakkında adli kontrol kararı verildi. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.