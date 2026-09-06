Türkiye ilk seti kaybetti İTALYANLAR YENİDEN ÖNE GEÇTİ A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında üçüncü seti 25-12 kaybetti. İtalya setlerde 2-1 öne geçti. Üçüncü sete etkili başlayan İtalya, ilk bölümü 8-2 üstün geçti. Rakibimiz farkı açarak skoru 16-8'e taşırken, setin son bölümüne de 21-11 önde girdi. Filenin Sultanları geri dönüşü sağlayamadı ve 24 dakika süren seti İtalya 25-12 kazandı. İtalya üçüncü sette 12 hücum, 4 blok ve 4 servis sayısı üretirken, Türkiye 9 hücum sayısında kaldı. Ay-yıldızlılar bu sette servis ve bloktan sayı bulamadı. İtalya ayrıca Türkiye'nin hatalarından 5, Filenin Sultanları ise rakip hatalarından 3 sayı kazandı. İtalya'da Paola Egonu 6 sayıyla setin en skorer ismi oldu. Ekaterina Antropova 5, Myriam Sylla 4 sayı üretirken, Alessia Orro ve Anna Danesi 2'şer sayılık katkı verdi. Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas 4 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken, Yaprak Erkek 3, Hande Baladın ve Derya Cebecioğlu 1'er sayı kaydetti. İtalya hücumda yüzde 46 başarı oranına ulaşırken, Türkiye yüzde 26'da kaldı. Üçüncü seti 25-12 alan İtalya, Avrupa Şampiyonası finalinde 2-1 öne geçti.

Filenin Sultanları 2. sette skor tabelasını eşitledi YENİDEN EŞİTLİK! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında dördüncü seti 25-21 kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. Şampiyonu belirleyecek mücadele karar setine taşındı. Dördüncü sete etkili başlayan Filenin Sultanları, ilk bölümü 8-3 önde geçti. Ay-yıldızlılar üstünlüğünü koruyarak skoru 16-12'ye taşıdı. İtalya setin son bölümünde farkı azaltmaya çalışsa da Türkiye 21-18'lik avantajın ardından kontrolü bırakmadı ve 30 dakika süren seti 25-21 kazandı. Türkiye dördüncü sette 13 hücum, 4 blok ve 1 servis sayısı üretirken, rakip hatalarından 7 sayı buldu. İtalya ise 12 hücum, 3 blok ve 1 servis sayısı kaydetti. Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas 5 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Vargas, 12 hücumda 5 sayı bularak yüzde 42 hücum yüzdesiyle oynadı. Zehra Güneş 4, Derya Cebecioğlu 3, Hande Baladın, Elif Şahin ve Eda Erdem ise 2'şer sayı üretti. Zehra'nın 4 sayısının 2'si hücumdan, 2'si bloktan gelirken, Elif Şahin 1 hücum ve 1 servis sayısı kaydetti. İtalya'da Paola Egonu 5 sayıyla öne çıkarken, Anna Danesi 4, Sarah Fahr 3, Myriam Sylla 2 sayı üretti. Egonu hücumda 14 denemede 4 sayı bularak yüzde 29 başarı oranıyla oynadı. Türkiye hücumda yüzde 43, İtalya ise yüzde 38 başarı oranı yakaladı. Dördüncü seti 25-21 kazanan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası finalinde setlerde durumu 2-2'ye getirdi ve maçı karar setine taşıdı.