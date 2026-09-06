Filenin Sultanları yine Avrupa şampiyonu! Türkiye İtalya'yı 3-2 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Son Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, İtalya'yı karar seti sonunda 3-2 yenerek üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu. Ayrıca Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde etti.
Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazdı. Milliler, İtalya ile karşılaştığı finalde iki kez geriye düşmesine rağmen rakibini 3-2 yenerek yeniden Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.
SETLERE GÖRE SKORLAR
1. SET | İTALYA - TÜRKİYE: 25-16 (1-0)
2. SET | İTALYA - TÜRKİYE: 22-25 (1-1)
3. SET | İTALYA - TÜRKİYE: 25-12 (2-1)
4. SET | İTALYA - TÜRKİYE: 21-25 (2-2)
5. SET (KARAR SETİ) | İTALYA - TÜRKİYE: 10-15 (2-3)
İLK SET İTALYANLARIN
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında ilk seti 25-16 kaybetti.
İtalya, ilk sette özellikle servis ve blok performansıyla fark yarattı. Rakibimiz set boyunca 13 hücum sayısı, 4 blok ve 4 servis sayısı bulurken, Türkiye 10 hücum ve 2 blok sayısıyla oynadı. İki takım da rakip hatalarından 4'er sayı kazandı.
İtalya adına Paola Egonu 7 sayıyla ilk setin en skorer oyuncusu oldu. Ekaterina Antropova 5 sayı üretirken, Antropova bu bölümde 3 servis sayısıyla öne çıktı. Myriam Sylla ve Sarah Fahr ise 3'er sayılık katkı verdi.
Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas 6 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Zehra Güneş 3, Hande Baladın 2, Elif Şahin ise 1 sayı kaydetti. Vargas'ın 6 sayısının 5'i hücumdan, 1'i bloktan geldi.
Hücumda İtalya yüzde 46, Türkiye ise yüzde 31 başarı oranıyla oynadı. İlk seti 25-16 kazanan İtalya, finalde 1-0 öne geçti.
SKOR EŞİTLENDİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında ikinci seti 25-22 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
İtalya'nın 8-5 üstünlüğüyle geçilen ilk bölümün ardından Filenin Sultanları oyuna ortak oldu. İtalya ikinci teknik bölümde 16-15 önde olsa da ay-yıldızlılar setin son bölümünde üstünlüğü ele geçirdi. Türkiye 21-20 öne geçtiği bölümün ardından avantajını korudu ve 29 dakika süren seti 25-22 kazandı.
Türkiye ikinci sette hücumdaki etkili performansıyla öne çıktı. Filenin Sultanları 17 hücum, 2 blok ve 1 servis sayısı üretirken, rakip hatalarından 5 sayı buldu. İtalya ise 11 hücum, 4 blok ve 2 servis sayısı kaydetti.
Ay-yıldızlılarda Melissa Vargas 9 sayıyla setin en skorer ismi oldu. Vargas, 17 hücumda 9 sayı bularak yüzde 53 hücum yüzdesiyle oynadı. Zehra Güneş 4 sayı üretirken bunların 2'sini hücumdan, 2'sini bloktan aldı. Derya Cebecioğlu 3, Hande Baladın 2, Elif Şahin ve Eda Erdem ise 1'er sayı kaydetti. Eda'nın sayısı servisten geldi.
İtalya'da Paola Egonu 7 sayıyla öne çıkarken, Ekaterina Antropova 4, Sarah Fahr 3 sayı üretti. Egonu'nun 7 sayısının 5'i hücumdan, 2'si servisten gelirken, Fahr 3 sayısının tamamını bloktan buldu.
Türkiye hücumda yüzde 47, İtalya ise yüzde 29 başarı oranıyla oynadı. İkinci seti 25-22 kazanan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası finalinde setlerde durumu 1-1'e getirdi.
İTALYANLAR YENİDEN ÖNE GEÇTİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında üçüncü seti 25-12 kaybetti. İtalya setlerde 2-1 öne geçti.
Üçüncü sete etkili başlayan İtalya, ilk bölümü 8-2 üstün geçti. Rakibimiz farkı açarak skoru 16-8'e taşırken, setin son bölümüne de 21-11 önde girdi. Filenin Sultanları geri dönüşü sağlayamadı ve 24 dakika süren seti İtalya 25-12 kazandı.
İtalya üçüncü sette 12 hücum, 4 blok ve 4 servis sayısı üretirken, Türkiye 9 hücum sayısında kaldı. Ay-yıldızlılar bu sette servis ve bloktan sayı bulamadı. İtalya ayrıca Türkiye'nin hatalarından 5, Filenin Sultanları ise rakip hatalarından 3 sayı kazandı.
İtalya'da Paola Egonu 6 sayıyla setin en skorer ismi oldu. Ekaterina Antropova 5, Myriam Sylla 4 sayı üretirken, Alessia Orro ve Anna Danesi 2'şer sayılık katkı verdi.
Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas 4 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken, Yaprak Erkek 3, Hande Baladın ve Derya Cebecioğlu 1'er sayı kaydetti.
İtalya hücumda yüzde 46 başarı oranına ulaşırken, Türkiye yüzde 26'da kaldı. Üçüncü seti 25-12 alan İtalya, Avrupa Şampiyonası finalinde 2-1 öne geçti.
YENİDEN EŞİTLİK!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında dördüncü seti 25-21 kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. Şampiyonu belirleyecek mücadele karar setine taşındı.
Dördüncü sete etkili başlayan Filenin Sultanları, ilk bölümü 8-3 önde geçti. Ay-yıldızlılar üstünlüğünü koruyarak skoru 16-12'ye taşıdı. İtalya setin son bölümünde farkı azaltmaya çalışsa da Türkiye 21-18'lik avantajın ardından kontrolü bırakmadı ve 30 dakika süren seti 25-21 kazandı.
Türkiye dördüncü sette 13 hücum, 4 blok ve 1 servis sayısı üretirken, rakip hatalarından 7 sayı buldu. İtalya ise 12 hücum, 3 blok ve 1 servis sayısı kaydetti.
Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas 5 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Vargas, 12 hücumda 5 sayı bularak yüzde 42 hücum yüzdesiyle oynadı. Zehra Güneş 4, Derya Cebecioğlu 3, Hande Baladın, Elif Şahin ve Eda Erdem ise 2'şer sayı üretti. Zehra'nın 4 sayısının 2'si hücumdan, 2'si bloktan gelirken, Elif Şahin 1 hücum ve 1 servis sayısı kaydetti.
İtalya'da Paola Egonu 5 sayıyla öne çıkarken, Anna Danesi 4, Sarah Fahr 3, Myriam Sylla 2 sayı üretti. Egonu hücumda 14 denemede 4 sayı bularak yüzde 29 başarı oranıyla oynadı.
Türkiye hücumda yüzde 43, İtalya ise yüzde 38 başarı oranı yakaladı. Dördüncü seti 25-21 kazanan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası finalinde setlerde durumu 2-2'ye getirdi ve maçı karar setine taşıdı.
KARAR SETİNDE ZAFER
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında karar setini 15-10 kazanarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve Avrupa şampiyonu oldu.
Filenin Sultanları karar setine etkili başladı. Ay-yıldızlılar ilk bölümde 5-4 öne geçerken, üstünlüğünü sürdürerek farkı açtı ve skoru 10-6'ya taşıdı. Türkiye son bölüme 12-7 üstün girerken, İtalya'nın geri dönüşüne izin vermedi. Milliler 18 dakika süren seti 15-10 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye karar setinde 8 hücum ve 3 blok sayısı bulurken, rakibinin hatalarından 4 sayı kazandı. İtalya ise 8 hücum ve 1 blok sayısı üretirken, Türkiye'nin hatasından 1 sayı aldı. İki takım da bu sette servis sayısı bulamadı.
Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas ve Eda Erdem 4'er sayıyla takımın en skorer isimleri oldu. Eda Erdem hücumda 3'te 3 yaparak yüzde 100 başarı oranıyla oynarken, 1 de blok sayısı üretti. Vargas ise hücumdan 3, bloktan 1 sayı çıkardı. Hande Baladın, Zehra Güneş ve Derya Cebecioğlu da 1'er sayılık katkı verdi.
İtalya'da Paola Egonu ve Myriam Sylla 3'er, Ekaterina Antropova ise 2 sayı üretti.
Türkiye hücumda yüzde 47, İtalya ise yüzde 36 başarı oranıyla oynadı. Karar setini 15-10, finali ise 3-2 kazanan Filenin Sultanları Avrupa'nın zirvesine çıktı.
ŞAMPİYONA LOS ANGELES 2028 BİLETİ
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı kazanan Filenin Sultanları, aynı zamanda Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılım hakkı elde etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Millilere ilk tebrik Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.