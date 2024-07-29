Dubois şansını kaybetti

Transfer yapılana kadar ilk 11 seviyesindeki oyuncuların satılmamasını isteyen Okan Buruk, geçen sezon Başakşehir'e kiralanan ve sezon başında takıma dönen Leo Dubois'e hazırlık maçlarında şans verdi.

Başakşehir'deki formu nedeniyle bu sezon takımda kalma olasılığının yüksek olduğu konuşulan Fransız bek, fırsatı iyi değerlendiremedi. Parma maçında tel tel dökülen Dubois, yenilen ikinci golde de büyük hata yaptı ve iyice gözden düştü. Okan Buruk'un 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında yeni transfer Elias Jelert'e şans vermeyi düşündüğü öğrenildi. Dubois ile de yola devam edilmesi beklenmiyor.