Beşiktaşlı genç Semih Kılıçsoy, Suudiler’in radarına girdi

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy hakkında flaş bir tranfer iddiası ortaya atıldı. Ünlü gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Suudi Arabistan kulüpleri, genç yıldızı transfer etmek istiyor. Habere göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Suudi Pro Ligi'nin olası forvet transferleri listesine Semih Kılıçsoy'u dahil etti. Arabistan ekiplerinin kısa süre içinde genç forvet için harekete geçebileceği belirtildi. Beşiktaş ise çok yüksek bir bonservis bedeli olmadığı sürece Semih Kılıçsoy'u satmayı düşünmüyor. Siyah-Beyazlı takım ile geçen sezon 35 maça çıkan 18 yaşındaki golcü, 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş yönetimi, 2028 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuyu 1 sezon daha takımda tutmayı planlıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginden talipleri olan Semih için yönetimin belirlediği fiyatın ise 30 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.



Beşiktaş'ın genç yıldızı Körfez ekiplerinin transfer listelerinde yer almaya başladı.