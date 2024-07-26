Mısır prensi Trezeguet Slovakya’yı fethetti

Trabzonspor'un 29 yaşındaki yıldızı Trezeguet, yeni sezonun ilk resmi maçında takımının ilk golünü attı. 39. dakikada Edin Visca'nın pasında ceza sahasında topla buluşup ağları sarsan Trezeguet, Bordo-Mavililer'i öne taşıdı. Geçen sezonun ikinci yarısında büyük çıkış yakalayan ve takımını sırtlayan Trezeguet, yeni sezona da hızlı bir giriş yapmış oldu. Trezeguet maç sonunda şöyle konuştu: "Sezonun ilk resmi maçıydı. Rakibimiz sezonu erken açtığı için daha hazır gözüktü. Kalitemizle kazanmayı bildik. Rövanş maçında Trabzonspor taraftarlarını stadyuma bekliyoruz" dedi.

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