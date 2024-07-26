Askerden dönene iş ya da maaş

Ülkemizde gençlerin büyük bir kısmı iş hayatına atıldıktan sonra askere gidiyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız bu gençlere pek çok imkan sunuyor. Askere giderken kıdem tazminatını alarak ayrılma hakkı bulunan çalışanlara dönüşte iş ya da maaş imkanının sunulması gençlere nefes aldırıyor. Ancak bunun bazı şartları bulunuyor. İşte detayları...

SÜREYE DİKKAT!

Askere gitmek için işten ayrılan işçinin, vatani görevini yerine getirip döndüğünde aynı işyerinde yeniden işe başlama hakkı bulunuyor. Bu hak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 31'inci maddesinde güvence altına alınmış durumda. Söz konusu maddeye göre; herhangi bir askeri ve kanuni görev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzer işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe, o andaki şartlarla işe almak zorunda. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat ödüyor. Burada 2 aylık süreyi kaçırmamaya özen göstermek şart. Başvuruyu da noter kanalıyla ve yazılı yapmak çalışanın yararına oluyor.

NELER GEREKİYOR?

Vatani görevini yerine getirmek için işten ayrılanlar, şartları taşımaları halinde işsizlik maaşına da hak kazanıyor. Öncelikle son 3 yıl içinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş ve son 120 günde hizmet akdine sahip olunması şart. Sigortalı işten çıkış bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesinde işten çıkış kodunun da '12-Askerlik' olarak bildirilmesi gerekiyor. Ayrıca işten çıkış tarihi ile askerliğe sevk tarihi arasındaki sürenin 90 günü geçmemiş olması da önemli. İşsizlik maaşı askerdeyken ödenmiyor, döndükten sonra veriliyor. Bunun için terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvuruda bulunmak gerekiyor.



KIŞLADA YATIRILIR MI?

İşsizlik maaşı alırken askere gidenlerin durumu da merak ediliyor. Bu kişilerin askerdeyken ödeneği kesiliyor. Ancak askerlik dönüşü 30 gün içinde tekrar İŞKUR'a başvurulursa kalan ödenekler alınmaya devam ediliyor.

TAZMİNAT HAKKI

Askere gidecek bir çalışan kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor. İhbar tazminatı ise ödenmiyor.

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