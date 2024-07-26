SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Askerden dönene iş ya da maaş

Vatani görevini yerine getirmek için askere giden çalışanlar dönüşte işe geri dönüş ya da işsizlik maaşı imkanlarından yararlanabiliyor. Ama bunun için dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:01
Askerden dönene iş ya da maaş

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ülkemizde gençlerin büyük bir kısmı iş hayatına atıldıktan sonra askere gidiyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız bu gençlere pek çok imkan sunuyor. Askere giderken kıdem tazminatını alarak ayrılma hakkı bulunan çalışanlara dönüşte iş ya da maaş imkanının sunulması gençlere nefes aldırıyor. Ancak bunun bazı şartları bulunuyor. İşte detayları...

SÜREYE DİKKAT!
Askere gitmek için işten ayrılan işçinin, vatani görevini yerine getirip döndüğünde aynı işyerinde yeniden işe başlama hakkı bulunuyor. Bu hak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 31'inci maddesinde güvence altına alınmış durumda. Söz konusu maddeye göre; herhangi bir askeri ve kanuni görev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzer işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe, o andaki şartlarla işe almak zorunda. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat ödüyor. Burada 2 aylık süreyi kaçırmamaya özen göstermek şart. Başvuruyu da noter kanalıyla ve yazılı yapmak çalışanın yararına oluyor.

NELER GEREKİYOR?
Vatani görevini yerine getirmek için işten ayrılanlar, şartları taşımaları halinde işsizlik maaşına da hak kazanıyor. Öncelikle son 3 yıl içinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş ve son 120 günde hizmet akdine sahip olunması şart. Sigortalı işten çıkış bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesinde işten çıkış kodunun da '12-Askerlik' olarak bildirilmesi gerekiyor. Ayrıca işten çıkış tarihi ile askerliğe sevk tarihi arasındaki sürenin 90 günü geçmemiş olması da önemli. İşsizlik maaşı askerdeyken ödenmiyor, döndükten sonra veriliyor. Bunun için terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvuruda bulunmak gerekiyor.

KIŞLADA YATIRILIR MI?
İşsizlik maaşı alırken askere gidenlerin durumu da merak ediliyor. Bu kişilerin askerdeyken ödeneği kesiliyor. Ancak askerlik dönüşü 30 gün içinde tekrar İŞKUR'a başvurulursa kalan ödenekler alınmaya devam ediliyor.

TAZMİNAT HAKKI
Askere gidecek bir çalışan kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor. İhbar tazminatı ise ödenmiyor.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Seçil Erzan davasında çarpıcı ifade! Paraların adresini söyledi! Eski sevgiliyi işaret etti
Mersin ve Ağrı’dan sonra şimdi de İstanbul’da terör halayı! Terör örgütü PKK sempatizanları talimatı Kandil’den mi aldı?
Türk Telekom
6.1 milyon zam farkı: İlk ödeme bugün memur emeklilerine! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne zaman alacak? Neler yatırılacak?
Fırtına gibi başladı! Trabzonspor Ruzomberok’u 2-0 yenerek turu yarıladı... İşte atılan goller
Askerden dönene iş ya da maaş: Neler gerekiyor? Kışlada yatırılır mı? İşte bu iki imkandan yararlanmanın yolları...
Başkan Erdoğan RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını tribünden takip etti
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da Netanyahu ile bir araya geldi! Kirli planı ABD basını yazdı: Zora düştü Amerika’ya koştu
Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı
HAVA DURUMU I Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: Birçok ilde sağanak yağış etkili olacak
ABD Kongresi’nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Skandal görüntülere Türkiye’den peş peşe tepkiler: Yazıklar olsun
Ankara - Şam hattında adım adım yeni dönem! Başkan Erdoğan - Esad zirvesi için tarih verildi: Türkiye ve Suriye arasında buzlar kırıldı
Çatalca Sahili’nde patlayıcı madde yüklü jetski bulundu! İstanbul Valiliğinden flaş açıklama
Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi: La Liga’nın yıldızları geliyor! İspanyollar duyurdu
SGK’ye prim borcu olan CHP’li belediyelerle ilgili harekete geçildi! 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek! İşte en çok borcu olan belediyeler
SON DAKİKA