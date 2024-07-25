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Stefan Savic Trabzon’da

Dün Trabzonspor’a gelen Savic, bugün sağlık kontrollerinden geçip 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:01
Stefan Savic Trabzon’da

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Trabzonspor büyük bir transfer bombası patlattı... Şu ana kadar 7 futbolcuya imza attıran Karadeniz devi, 8. takviyesini bir dünya yıldızı ile yaptı. Fırtına, Atletico Madrid'den bonservisini alan Karadağlı stoper Stefan Savic'i kadrosuna kattı. Dün akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelen 33 yaşındaki savunmacıya havaalanında coşkulu bir karşılama yapıldı. Burada açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Abdullah Avcı ile görüştüm. Sezona büyük bir beklentiyle başlıyoruz, o yüzden çok mutluyum. Taraftarlarımız ve takım arkadaşlarımla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek tecrübeli futbolcu 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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