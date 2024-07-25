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Galibiyetle ayrılacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı,”Kazanmak için sahada olacağız. Oyun olarak da taraftarlarımıza iyi hayal kurdurmak ve galibiyet ile ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:01
Galibiyetle ayrılacağız

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ruzomberok maçı öncesi açııklamalarda bulundu. Avcı, "Harika geçmesini beklediğimiz bir futbol maratonunun ilk maçına çıkıyoruz. Trabzonspor olarak bu maçta da her maçta olduğu gibi heyecanı sonuna kadar yaşayacağız" diye konuştu.

AGRESİF OLACAĞIZ
Tecrübeli teknik adam, "Sezonun ilk maçı olarak yine kazanmak için sahada olacağız. Oyun olarak da taraftarlarımıza iyi hayal kurdurmak ve buradan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Hücumda da 3-4-3 pozisyonunu alarak topa sahip olmayı değil direkt oyunu deneyen bir takım. Biz geçen hafta analizlerde çalışmalarımızı yaptık. Umarım bunun karşılığını alırız" ifadelerini kullandı. Avcı, "Trabzonspor'un olduğu her yerde yarışmak vardır. Grupta Play-Off dahil 6 müsabaka var. Arada bir sendelenme olduğu zaman güzel oldu Konferans Ligi'nde devam ediyoruz. 12 maç planlıyoruz ve sonunu göreceğiz. Toplamda 55 maçlık bir program var. Agresif bir Trabzonspor yaratmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

BÜYÜK BİR GURUR OLACAK
Trabzonspor'un yeni transferi Denis Dragus da, "Benim adıma Trabzonspor forması ile oynayacağım ilk maç. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğimin farkındayım. Burada olmak benim için büyük bir gurur olacak" dedi.

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