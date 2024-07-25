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Fırtına A Spor’da sahne alıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Ruzomberok ile karşılaşacak. Saat 19.30’daki maç A Spor’dan yayınlanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:01
Fırtına A Spor’da sahne alıyor

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak. MFK Futbol Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. Alman hakem Bastian Dankert yöneteceği karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. Bordo- Mavili temsilcimiz, bugün deplasmanda galip gelerek 1 Ağustos'taki rövanş öncesi tur kapısını ardına kadar açmak istiyor. Abdullah Avcı'nın da futbolcularını, "Sezonun ilk resmi maçına çıkıyoruz. İyi bir başlangıç yapmamız şart. Turu mutlaka geçmek istiyoruz. Buna göre herkes savaşssın" şeklinde uyardığı öğrenildi.

RÖVANŞA SIRP HAKEM
Trabzonspor'un Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Ruzomberok ile 1 Ağustos Perşembe günü yapacağı rövanş maçını Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek. Markovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.


3 İSİM KADRODA YOK
Teknik direktör Abdullah Avcı, Ruzomberok maç kadrosuna iki oyuncuyu almadı. Macaristan'da takımla çalışan sağ bek Serkan Asan ile Yunan kanat oyuncusu Fountas kafileye dahil edilmedi. Ayrıca sakatlanan Hırvat sol bek Borna Barisic de forma giyemeyecek. Fırtına'nın yeni transferi Portekizli sağ bek Malheiro ise kadroda yer aldı.

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