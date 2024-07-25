Dersimiz zam

Özel okullar zamda gaza bastı. Yıllık eğitim-öğretim ücretleri cep yaktı. Vakıf üniversiteleri fiyatlarını yüzde 150 ile yüzde 230 arasında artırırken; yabancı liseler de bunu aratmadı. Hatta fiyatını yüzde 305 artıran bile çıktı.

1 MİLYONLUK TARİFE

Yabancı liseler arasında en pahalısı olan Robert Koleji'nin eğitim ücreti geçen yıla göre yüzde 134.7 zamlanarak 1 milyon lirayı aştı. Geçen yıl peşin ödemede 446 bin 400 lira olan ücret, bu yıl 1 milyon 47 bin 900 liraya ulaştı. Üsküdar Amerikan Lisesi'ne kayıt yaptırmak ise geçen yıla kıyasla yüzde 126.1 zamlanarak 955 bin lira oldu.

ŞAMPİYON ALMAN LİSESİ

Fransız liselerinde artış yüzde 126-yüzde 138 aralığında olurken, fiyatlar da 818 bin- 920 bin lira seviyesine ulaştı. St. Joseph Lisesi 920 bin 250, Notre Dame de Sion 895 bin, St. Benoit 845 bin 500, St. Michel 833 bin, St. Pulcherie 818 bin 900 lira oldu. Fiyat artışında başı ise yüzde 305 ile Alman Lisesi çekti. Alman Lisesi'nde geçen yıl peşin ücret 207 bin 900 lira seviyesinde bulunurken, bu yıl bu yıl bu tutar peşin ödemede 842 bin 385, taksitli ödemelerde ise 905 bin lirayı buldu.

'BU FİYATLARA DUR DENİLSİN'

Okul fiyatlarına sosyal medyada tepki yağdı:

Ara sınıflarda olan zam sınırı niye ilk sınıflarda da yok? Okullar bunu fırsat bilip fahiş artış yapıyor.

Üniversiteler ticarethane değil. Fiyatlar gözden geçirilmeli.

Okulumda yüzde 50 burslu yıllık ücret 475 bin lira olmuş. Akıl alır gibi değil.

Ücretleri ödenemez hale gelen üniversite ücretlerinde indirim bekliyoruz.

Üniversite fiyatları tavan ile sınırlandırılmalı.

Geçen yıl 88 bin lira ödediğim bölüm, şimdi 206 bin lira. Birileri dur desin.

MEVZUAT UYARISI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yabancı ülke okullarının yasal durumuna ilişkin, "Bu okullar, normal koşullarda mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretime devam edecekler, girmezlerse yok hükmündeler zaten" dedi.