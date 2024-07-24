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Serdar Dursun Alanya’da

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu. 32 yaşındaki futbolcunun Alanyaspor ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ve bugün Akdeniz ekibinin Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacağı belirtildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
Serdar Dursun Alanya’da

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Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu. 32 yaşındaki futbolcunun Alanyaspor ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ve bugün Akdeniz ekibinin Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacağı belirtildi. Geçen sezon Karagümrük ve Fenerbahçe formalarıyla 35 maça çıkan Dursun, 9 gol, 2 asiste imza attı.

ORTAKAYA WESTERLO'DA
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki stoperi Emir Ortakaya Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı. Genç stoper, sağlık kontrollerinden geçmek için Belçika'ya gitti. Geçen sezonu Kocaelispor'da kiralık geçiren Emir 31 maça çıktı.

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