Jose Mourinho: Buraya kazanmaya geldik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, stoper Alexander Djiku ile birlikte Lugano maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, "Sadece İstanbul'daki maçı düşünmüyorum, yarınki (bugün) maç da benim için çok önemli. Buraya kazanmak için geldik" dedi. Lugano'nun saha zemini hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Sentetik çimde oynanmasını ev sahibi ekip tercih etti. Bence her zaman futbol güzel ve yeşil zeminlerde oynamalı, sentetik çimlerde değil. Ancak buna adapte olmak zorundayız. Sezon öncesi yaptığımız maçlarda çok kuru zeminlerde oynadık. Ben takımımın yaptığı çalışmalardan ve elimdeki oyunculardan mutluyum. Adapte olacağız. Lugano teknik direktörünün iyi bir takım yarattığını düşünüyorum. İleride çok iyi bir teknik direktör olacaktır. Lugano benim için çok önemli bir şehir, Inter'de çalışırken çocuklarım burada okula geliyordu" değerlendirmesinde bulundu.



AMAÇ BÜTÜN MAÇLARI KAZANMAK

Alexander Djiku: Lugano iyi bir takım ve geçen sezonu ikinci sırada bitirdiler. Amacımız bütün maçlarımızı kazanmak. Oynadığmız stat fark etmez.