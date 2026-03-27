ABD-İsrail-İran savaşı sürerken siber cephede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran bağlantılı olduğu öne sürülen bir hacker grubunun, FBI Direktörü Kash Patel'e ait kişisel ve gizli bilgilere eriştiğini iddia etmesi gündeme bomba gibi düştü. İddialar, çatışmanın siber boyutunun da derinleştiğine işaret etti.
KRİTİK İDDİA: "E-POSTALAR VE BELGELER ELE GEÇİRİLDİ"
İran yanlısı olduğu belirtilen Handala Hack Team adlı grup, Patel'e ait e-postalar, belgeler ve çeşitli kişisel bilgileri ele geçirdiğini ileri sürdü. Grup, internet sitesinde yaptığı paylaşımda, FBI Direktörü'ne ait olduğu iddia edilen bazı içerikleri de yayımladı.
FBI'DAN İLK AÇIKLAMA
FBI Sözcüsü, Cuma günü yaptığı açıklamada, Patel'in kişisel e-posta hesabının hedef alındığının farkında olduklarını belirterek, "Bu faaliyetle ilişkili potansiyel riskleri azaltmak için gerekli tüm adımları attık" dedi. Açıklamada, sızdırıldığı öne sürülen bilgilerin "tarihsel nitelikte olduğu" ve herhangi bir resmi hükümet verisi içermediği vurgulandı.
SIZDIRILAN İÇERİKLER NEYİ GÖSTERİYOR?
Yayımlanan içeriklere göre, sızdırıldığı öne sürülen e-postaların FBI'ın resmi sistemlerinden değil, Patel'in kişisel Gmail hesabından elde edildiği iddia edildi. Yazışmaların büyük bölümünün 2010'lu yılların başına ait olduğu ve güncel operasyonlarla bağlantı içermediği belirtildi.
E-postalarda, Patel'in 2012-2019 yılları arasındaki seyahatlerine ait uçak, tren ve otel makbuzları, aile üyeleriyle yapılan yazışmalar, vergi beyanına ilişkin konuşmalar ve Washington DC'de kiralamayı düşündüğü dairelere dair bilgiler yer aldı.
FOTOĞRAF VE ÖZGEÇMİŞ DETAYI
Grup ayrıca, Patel'in Küba plakalı araçların yanında puro içerken çekildiği iddia edilen bazı fotoğrafları da yayımladı. Bunun yanı sıra, eski bir özgeçmişinden alındığı öne sürülen bir bölüm de paylaşıldı.
SİBER SALDIRIYA "MİSİLLEME" İDDİASI
Hacker grubu, bu siber saldırının FBI'ın geçtiğimiz hafta kendilerine yönelik gerçekleştirdiği alan adı el koyma operasyonuna bir yanıt olduğunu ileri sürdü. FBI, grubun ABD'li tıbbi teknoloji şirketi Stryker'a yönelik siber saldırıyı üstlenmesinin ardından bu adımı atmıştı. Grup açıklamasında, "FBI alan adlarımıza el koyarken ve üyelerimizin başına ödül koyarken, biz de buna unutulmayacak bir karşılık verdik" ifadelerini kullandı.
TARTIŞMALI İSİM: PATEL'İN GÖREVİ GÜNDEMDEYDİ
Patel, FBI'ın dokuzuncu direktörü olarak 2025 yılında göreve başladı. Ancak görev süresi boyunca çeşitli tartışmaların odağında yer aldı. Eleştirmenler, Patel'i federal kolluk kuvvetlerini kişisel seyahatleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın öncelikleri doğrultusunda kullanmakla suçladı.