Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde musluklardan akan kirli su vatandaşların sabrını taşırdı. Yüksek su faturaları gönderip sorunu çözmeyen büyükşehir belediyesine tepki yağdı.

Sabah'tan Tuna Şerbetçinin haberine göre, çeşmelerden akan suyun içilemeyecek kadar kirli olduğunu ifade eden vatandaşlar, günlerdir mağdur edildiklerini dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde musluklardan adeta çamur aktığı görülürken, durumun vahameti gözler önüne serildi. "Bayramı susuz geçirdik, akan su çamurdan farksız. "Türkiye'nin en pahalı suyunu satan belediyeden ise tek bir açıklama yok" diyerek tepki gösteren vatandaşlar, hem yüksek faturalar hem de yetersiz hizmet nedeniyle isyan etti.



Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde musluklardan kirli su akması nedeniyle vatandaşlar CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. (Haberin fotoğrafları Sabah'a aittir.)



CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ'ye yönelik eleştiriler giderek artarken, ilçe sakinleri bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguluyor.



"Su diye verilen şey resmen çamur. Ne içebiliyoruz ne kullanabiliyoruz. Böyle hizmet olmaz" sözleriyle tepkilerini dile getiren vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. Öte yandan, yaşanan sorunla ilgili TESKİ'den henüz resmi bir açıklama yapılmaması dikkat çekiyor.

Kamuoyunda oluşan tepkiler büyürken, vatandaşlar yetkililerin sessizliğini eleştiriyor ve acil müdahale bekliyor.