Türkiye’nin en pahalı suyunu satıp çamur akıttılar: Tekirdağlılar CHP’li belediyeye isyan etti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan binlerce vatandaş, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı TESKİ’nin yetersiz altyapı hizmetleri nedeniyle bayram tatilini susuz ve kirli suyla geçirdi. Şehrin birçok noktasında günlerdir musluklardan su yerine çamur akarken, Türkiye'nin en pahalı su faturalarını ödeyen ilçe sakinleri duruma isyan ederek belediye önünde çözüm bekliyor.

Türkiye'nin en pahalı suyunu satıp çamur akıttılar: Tekirdağlılar CHP'li belediyeye isyan etti
  • Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde musluklardan kirli su akması nedeniyle vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.
  • Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde musluklardan çamur benzeri suyun aktığı görüldü.
  • Vatandaşlar yüksek su faturaları ödediklerini ancak sorunun çözülmediğini belirtti.
  • Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ'den sorunla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
  • Vatandaşlar bayramı susuz geçirdiklerini ifade ederek yetkililerin acil müdahalesini istedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde musluklardan akan kirli su vatandaşların sabrını taşırdı. Yüksek su faturaları gönderip sorunu çözmeyen büyükşehir belediyesine tepki yağdı.

Sabah'tan Tuna Şerbetçinin haberine göre, çeşmelerden akan suyun içilemeyecek kadar kirli olduğunu ifade eden vatandaşlar, günlerdir mağdur edildiklerini dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde musluklardan adeta çamur aktığı görülürken, durumun vahameti gözler önüne serildi. "Bayramı susuz geçirdik, akan su çamurdan farksız. "Türkiye'nin en pahalı suyunu satan belediyeden ise tek bir açıklama yok" diyerek tepki gösteren vatandaşlar, hem yüksek faturalar hem de yetersiz hizmet nedeniyle isyan etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde musluklardan kirli su akması nedeniyle vatandaşlar CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. (Haberin fotoğrafları Sabah'a aittir.)

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ'ye yönelik eleştiriler giderek artarken, ilçe sakinleri bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguluyor.


"Su diye verilen şey resmen çamur. Ne içebiliyoruz ne kullanabiliyoruz. Böyle hizmet olmaz" sözleriyle tepkilerini dile getiren vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. Öte yandan, yaşanan sorunla ilgili TESKİ'den henüz resmi bir açıklama yapılmaması dikkat çekiyor.
Kamuoyunda oluşan tepkiler büyürken, vatandaşlar yetkililerin sessizliğini eleştiriyor ve acil müdahale bekliyor.

