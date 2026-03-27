Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu kullanmadım

Ünlülere yönelik soruşturmada adı geçen Güzide Duran, savcılıkta verdiği ifadede tüm iddiaları reddetti. Adli Tıp’a örnek verdiğini belirten Duran, “Sonuçlar her şeyi ortaya koyacak” dedi. Duran, dosyada yer alan Fikret Orman iddialarına da yanıt vererek, birlikte oldukları süre boyunca uyuşturucu kullanıldığına hiç tanık olmadığını söyledi.

  • Güzide Duran, ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığı iddialarını reddetti.
  • Duran, Adli Tıp Kurumu'nda verdiği test sonuçlarının negatif çıkacağından emin olduğunu belirtti.
  • İfadesinde Fikret Orman'ın uyuşturucu kullandığını görmediğini ve Acarkent'te evi olduğunu bilmediğini söyledi.
  • Güzide Duran, soruşturma dosyasında adı geçen G.C. ve Onur Yükçü isimli kişileri tanımadığını ifade etti.
  • Duran'ın avukatı, müvekkilinin samimi beyanları sonrası serbest bırakılmasını talep etti.

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Güzide Duran, hakkındaki uyuşturucu iddialarını reddetti. Duran, yaşamının hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını belirterek, Adli Tıp Kurumu'nda verdiği kan, saç ve tırnak örneklerinin sonuçlarının negatif çıkacağından emin olduğunu söyledi.

ADLİ TIP VURGUSU: "SONUÇLAR TEMİZ ÇIKACAK"

Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Duran, iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testlerin gerçeği ortaya koyacağını belirten Duran, "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım" dedi.

YAŞAM ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI: ABD VE İTALYA DETAYI

İfadesinde geçmişine de değinen Duran, 1996 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildiğini ve ardından modellik kariyerine başladığını söyledi. Kariyerinin ilk yıllarını ABD'de geçirdiğini belirten Duran, daha sonra Türkiye'de çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Uzun süre ABD ve İtalya'da yaşadığını aktaran Duran, 2024 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını da sözlerine ekledi.

FİKRET ORMAN İDDİALARINA NET YANIT

Dosyada yer alan bir tanık beyanında geçen Acarkent'te uyuşturucu kullanıldığı iddiasına da yanıt veren Duran, Fikret Orman ile ilişkisine değindi.

Duran, "2025 Mayıs ayından bu yana birlikteyiz. Kendisiyle geçirdiğim süre boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Aksine sağlıklı yaşama önem verir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Orman'ın Acarkent'te evi olduğuna dair herhangi bir bilgisinin bulunmadığını da belirtti.

"ADI GEÇEN KİŞİLERİ TANIMIYORUM"

İfadesinde adı geçen G.C. ve Onur Yükçü isimli kişileri tanımadığını söyleyen Duran, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini yineledi.

AVUKATINDAN SERBEST BIRAKILMA TALEBİ

Duran'ın müdafii ise müvekkilinin samimi beyanda bulunduğunu belirterek serbest bırakılmasını talep etti. Soruşturma süreci devam ediyor.

