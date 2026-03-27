GALATASARAY PERFORMANSI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI Yaser Asprilla, Galatasaray formasıyla 7 maçta görev yaptı. Kolombiyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Toplam 265 dakika sahada kalan genç oyuncu, beklenen çıkışı yapamayınca ayrılık ihtimali güç kazandı.

FİRARİ ICARDI Galatasaray'da Mauro Icardi cephesinde yaşanan gelişmeler gündemin merkezine yerleşti. Sarı-kırmızılı takımda kulübe ihtarname gönderdiği iddialarıyla konuşulan Arjantinli golcüyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul'a dönmesi beklenen yıldız futbolcunun antrenmanda yer almaması dikkat çekti. Süper Lig'de sezonun en kritik virajlarından birine giren Galatasaray, 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Victor Osimhen'in kolundaki kırık nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması, Mauro Icardi'yi hücum hattında daha da önemli bir konuma taşıdı. Buna rağmen tecrübeli forvetin son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle gündemden düşmemesi camiada soru işaretlerini artırdı.

ARJANTİN'E GİTTİ, DÖNÜŞÜ BEKLENDİ Liverpool maçında oyuna isteksiz girdiği öne sürülen Mauro Icardi, milli ara nedeniyle verilen 5 günlük iznin ardından teknik heyetten 3 gün daha ek izin talep etti. Arjantinli futbolcunun, çocuklarıyla sezon sonuna kadar yeniden görüşemeyeceğini söyleyerek bu talebini ilettiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncunun moral durumunu dikkate alarak isteğe onay verdiği belirtildi. Kızlarını görmek için Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin cuma günü İstanbul'a dönmesi bekleniyordu. Ancak yaşanan son gelişme, sarı-kırmızılı kulüpte dikkatleri bir kez daha yıldız futbolcuya çevirdi.

ANTRENMANDA YER ALMADI Galatasaray'da milli takımlarda bulunmayan oyuncularla yapılan çalışmada Mauro Icardi'nin yine antrenmanda yer almaması gündem yarattı. Trabzonspor maçı öncesi takımın önemli hücum seçeneklerinden biri olarak görülen Arjantinli golcünün idmanda bulunmaması, kritik maç öncesinde yeni bir tartışma başlattı. Osimhen'in yokluğunda forvet hattındaki en güçlü alternatif olarak öne çıkan Icardi'nin son durumu, teknik heyetin planlaması açısından da önem taşıyor. Bu nedenle yaşanan gelişmeler, Galatasaray cephesinde yakından izleniyor.