Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk için mücadele verilirken diğer yandan gelecek sezonun planlaması da yapılıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un hedefinde ilk olarak 10 numarada net verim alabileceği bir maestro ve Victor Osimhen'i yedekleyecek forvet var.
İLK ADIM GABONLU YILDIZLA
Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürerken sözleşmesi sona erecek isimlerle ilgili kararlar netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, bu süreçte Mario Lemina için yol haritasını belirledi.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray, gelecek sezonun kadro yapılanmasını da eş zamanlı olarak şekillendiriyor. Yönetim, sözleşmesi bitecek oyuncuların durumunu tek tek değerlendirirken öncelikli dosyalardan biri Mario Lemina oldu.
LEMINA İÇİN KARAR VERİLDİ
Teknik direktör Okan Buruk'un en çok güvendiği isimler arasında yer alan Mario Lemina hakkında yönetim kararını verdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gabonlu orta sahanın kontratındaki +1 yıllık opsiyonun kullanılmasına karar verildi.
Bu gelişmeyle birlikte tecrübeli futbolcunun bir sezon daha Galatasaray forması giymesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, orta sahadaki istikrarı korumak adına önemli bir adım atmış oldu.
ŞARTLARDA İYİLEŞTİRME PLANI
Galatasaray yönetiminin yalnızca opsiyonu devreye sokmakla kalmayıp oyuncunun sözleşme şartlarında da küçük bir iyileştirme yapmayı planladığı belirtildi. Mario Lemina'nın sezon boyunca ortaya koyduğu performansın, bu kararın alınmasında etkili olduğu ifade ediliyor.
OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN
Mario Lemina, teknik direktör Okan Buruk'un saha içindeki en güvendiği oyuncular arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun orta sahadaki mücadele gücü ve oyun dengesi, Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında önemli bir yer tutuyor.
Gabonlu futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı. Mario Lemina bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR
Galatasaray'da devre arasında kadroya katılan Yaser Asprilla ile ilgili karar netleşti. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un, genç futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşünmediği gündeme geldi.
Ara transfer döneminde büyük beklentiyle takıma dahil edilen Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı formayla beklenen etkiyi oluşturamadı. Kısa sürede daha fazla süre ve skor katkısı vermesi beklenen 22 yaşındaki futbolcu, performansıyla teknik heyetin istediği seviyeye ulaşamadı.
SEZON SONUNDA YOL AYRIMI
Galatasaray'da Yaser Asprilla için sezon sonunda ayrılık kararı öne çıktı. Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takımda devam etmeyeceği, kulübün oyuncunun bonservisini almayacağı konuşuluyor. Böylece devre arasında başlayan Galatasaray macerasının kısa sürmesi bekleniyor.
OKAN BURUK KARARINI VERDİ
Teknik direktör Okan Buruk'un, genç oyuncuyu yeni sezonda kadroda görmek istemediği ifade ediliyor. Galatasaray'da yeni sezon planlaması yapılırken Asprilla'nın bu planın dışında kaldığı görülüyor. Bu gelişme, sarı-kırmızılıların yaz dönemi kadro yapılanmasında dikkat çeken başlıklardan biri oldu.
GALATASARAY PERFORMANSI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
Yaser Asprilla, Galatasaray formasıyla 7 maçta görev yaptı. Kolombiyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Toplam 265 dakika sahada kalan genç oyuncu, beklenen çıkışı yapamayınca ayrılık ihtimali güç kazandı.
FİRARİ ICARDI
Galatasaray'da Mauro Icardi cephesinde yaşanan gelişmeler gündemin merkezine yerleşti. Sarı-kırmızılı takımda kulübe ihtarname gönderdiği iddialarıyla konuşulan Arjantinli golcüyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul'a dönmesi beklenen yıldız futbolcunun antrenmanda yer almaması dikkat çekti.
Süper Lig'de sezonun en kritik virajlarından birine giren Galatasaray, 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Victor Osimhen'in kolundaki kırık nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması, Mauro Icardi'yi hücum hattında daha da önemli bir konuma taşıdı. Buna rağmen tecrübeli forvetin son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle gündemden düşmemesi camiada soru işaretlerini artırdı.
ARJANTİN'E GİTTİ, DÖNÜŞÜ BEKLENDİ
Liverpool maçında oyuna isteksiz girdiği öne sürülen Mauro Icardi, milli ara nedeniyle verilen 5 günlük iznin ardından teknik heyetten 3 gün daha ek izin talep etti. Arjantinli futbolcunun, çocuklarıyla sezon sonuna kadar yeniden görüşemeyeceğini söyleyerek bu talebini ilettiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncunun moral durumunu dikkate alarak isteğe onay verdiği belirtildi.
Kızlarını görmek için Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin cuma günü İstanbul'a dönmesi bekleniyordu. Ancak yaşanan son gelişme, sarı-kırmızılı kulüpte dikkatleri bir kez daha yıldız futbolcuya çevirdi.
ANTRENMANDA YER ALMADI
Galatasaray'da milli takımlarda bulunmayan oyuncularla yapılan çalışmada Mauro Icardi'nin yine antrenmanda yer almaması gündem yarattı. Trabzonspor maçı öncesi takımın önemli hücum seçeneklerinden biri olarak görülen Arjantinli golcünün idmanda bulunmaması, kritik maç öncesinde yeni bir tartışma başlattı.
Osimhen'in yokluğunda forvet hattındaki en güçlü alternatif olarak öne çıkan Icardi'nin son durumu, teknik heyetin planlaması açısından da önem taşıyor. Bu nedenle yaşanan gelişmeler, Galatasaray cephesinde yakından izleniyor.
4 MİLYON EURO İDDİASI
Mauro Icardi hakkında gündeme gelen bir diğer başlık ise kulübe gönderildiği öne sürülen ihtarname oldu. Arjantinli futbolcunun, ödenmediği ileri sürülen imaj hakları nedeniyle Galatasaray'dan 4 milyon euroluk alacağını talep ettiği iddia edildi. Bu detay, son günlerde yaşanan gerilimi daha da büyüten unsur olarak öne çıktı.
Oyuncu cephesindeki bu hareketliliğin, sezon sonunda bitecek sözleşme sürecini doğrudan etkileyebileceği konuşuluyor. Birbiri ardına yaşanan gelişmelerin ardından Mauro Icardi ile yeni sözleşme ihtimalinin ciddi şekilde zora girdiği belirtiliyor.
TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ KRİTİK BEKLEYİŞ
Galatasaray'da şimdi gözler hem Mauro Icardi'nin takıma dönüş sürecine hem de Trabzonspor maçı öncesinde verilecek son karara çevrildi. Şampiyonluk yarışının belirleyici haftalarına girilirken yıldız golcüyle ilgili gelişmelerin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.
VEDA ZAMANI GELDİ
Galatasaray'da yaz transfer dönemi öncesi forvet hattında önemli bir değişim yaşanmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa devlerinin takibindeki Victor Osimhen'i kadroda tutmak isterken Mauro Icardi ile sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor.
Son dönemde formasını kaybeden Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Arjantinli yıldızın gecikmiş imaj hakları nedeniyle kulübe ihtarname çektiği iddiası gündeme gelirken bu hamlenin yönetimde ciddi rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Oyuncu cephesinden Galatasaray ile arada bir sorun olmadığı yönünde mesaj verilse de sarı-kırmızılıların sezon sonu için kararını şekillendirdiği ifade ediliyor.
ICARDI İÇİN YOL AYRIMI
Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi konusunda artık son viraja girdi. Başkan Dursun Özbek'in daha önce lig sonunu işaret ettiği süreçte Arjantinli golcünün yeni sözleşmenin kısa sürede yapılmasını istediği biliniyor. Yaşanan son gelişmelerin ardından sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcuyla yolları ayırma kararı aldığı öne çıkıyor.
OSIMHEN PLANI MASADA
Galatasaray cephesinde bir yandan Victor Osimhen'in takımda tutulması için çalışmalar sürüyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisine rağmen Nijeryalı yıldızı elde tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, hücum hattındaki yeni yapılanmayı buna göre planlıyor. Bu nedenle forvet rotasyonunda önemli bir operasyon yapılması bekleniyor.
HEDEFTE FOLARIN BALOGUN VAR
Galatasaray'ın Mauro Icardi sonrası belirlediği ilk hedefin Monaco forması giyen Folarin Balogun olduğu ifade ediliyor. 24 yaşındaki ABD'li forvetin sarı-kırmızılı kulübün listesinde ilk sırada yer aldığı belirtiliyor. Yönetimin, sezon başından beri devam eden forvet arayışında Balogun ismini öncelikli dosya haline getirdiği konuşuluyor.
Monaco ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan genç golcünün piyasa değeri 22 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor. Galatasaray yönetiminin, bu transfer için şimdiden temaslara başlamaya hazırlandığı kaydediliyor.
BALOGUN'UN RAKAMLARI
Folarin Balogun bu sezon Fransa Ligue 1'de 23 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 5 gol atan genç futbolcu, bu gollerden birini Galatasaray'a karşı kaydetti. Fransa Kupası'nda da 3 maçta 1 gol atan Balogun, hücum hattındaki üretkenliğiyle öne çıktı.
2023 yılında Arsenal'den Monaco'ya 30 milyon Euro karşılığında transfer olan yıldız futbolcu, Galatasaray'ın yaz dönemi planlamasında en dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi sonrası dönemi güçlü bir golcü hamlesiyle başlatmak istiyor.
GERÇEK SÜPER YILDIZ HEDEFİ
Galatasaray, gelecek sezon orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, 10 numara pozisyonu için gündemine aldığı son yıldızın Manchester United forması giyen Bruno Fernandes olduğu öne sürüldü.
Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli bir oyun kurucu eklemek isteyen Galatasaray'da listenin yalnızca Bernardo Silva ile sınırlı kalmadığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Portekiz Milli Takımı'nda Bernardo Silva ile birlikte forma giyen Bruno Fernandes'i de transfer hedefleri arasına aldığı ifade edildi.
GALATASARAY BRUNO FERNANDES'İ İSTİYOR
Manchester United'da uzun süredir takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Bruno Fernandes'in, yaz transfer döneminde kulübünden ayrılma ihtimalinin bulunduğu ileri sürüldü. İngiliz basınında yer alan iddialara göre 31 yaşındaki yıldız futbolcu, gelecek teklifleri değerlendirmeye açık durumda bulunuyor. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın da devreye girdiği aktarıldı.
MANCHESTER UNITED CEPHESİNDE AYRILIK İHTİMALİ
Bruno Fernandes'in Manchester United ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen adı ayrılması muhtemel oyuncular arasında gösteriliyor. Portekizli yıldızın, kariyerinde yeni hedeflere yönelmek istediği ve bu nedenle yaz aylarında farklı seçenekleri değerlendirebileceği konuşuluyor.
BAYERN MÜNİH DE TAKİPTE
Bruno Fernandes için transfer yarışında Galatasaray yalnız değil. Bayern Münih'in de Portekizli yıldız için ısrarcı olabileceği belirtiliyor. Buna rağmen sarı-kırmızılıların, rakiplerine bakmadan oyuncuyla görüşüp kendi şartlarını sunmaya hazırlandığı ifade ediliyor.
2020 yılından bu yana Manchester United forması giyen tecrübeli futbolcunun, kariyerini şampiyonluk hedefi olan ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takımda sürdürmek istediği kaydedildi.