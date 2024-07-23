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İlk maçta bitir Fenerbahçe

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde ilk resmi maçına bugün çıkacak. Sarı-Lacivertliler, iki kez Devler Ligi şampiyonluğunu kazanan yeni teknik direktörü Mourinho ile Avrupa'da kazanmak istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 07:01
İlk maçta bitir Fenerbahçe

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Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde ilk resmi maçına bugün çıkacak. Sarı-Lacivertliler, iki kez Devler Ligi şampiyonluğunu kazanan yeni teknik direktörü Mourinho ile Avrupa'da kazanmak istiyor. Kanarya'nın Şampiyonlar Ligi yolundaki 2. ön eleme turundaki ilk maçı, İsviçre temsilcisi FC Lugano ile olacak. Karşılaşma saat 21.30'da oynanacak. Maç, D-Smart'tan yayınlanacak. Thun şehrindeki Stockhorn Arena'da oynanacak mücadeleyi, Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği 3 maçlık deplasman tribünü yasağı cezası nedeniyle, Fenerbahçe taraftarı misafir tribününe alınmayacak. Lugano maçının rövanşı 30 Temmuz'da oynanacak.

3. ÖN ELEMEDE DİŞLİ RAKİP: LILLE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun kuraları dün çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi halinde Fransızlar'ın köklü ekibi Lille ile karşılaşacak. Lille, Fransa Ligi'ni geçtiğimiz sezon 59 puanla 4. sırada tamamlamayı başarmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos'ta oynanacak. Sarı- Lacivertliler Devler Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya elenmesi halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Dinamo Kiev-Partizan eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak.

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